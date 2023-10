ANKATSO – Les étudiants reprennent la manifestati

Demande du retour de l’enseignement en instance. Les étudiants de la Faculté des Sciences sont revenus dans les rues d’Ankatso pour demander le retour de l’enseignement, hier. C’était après une pause depuis ce vendredi et une assemblée générale des étudiants ce hier matin. Comme à l’accoutumée, ils ont brûlé des pneus pour priver d’accès l’enceinte de l’Université d’Antananarivo. Dans l’attente persistante du retour à la normale de l’enseignement pour cette faculté, la descente dans la rue était un signe pour assurer que le message passait expressément vers ceux qui sont en mesure de résoudre le problème. Le plus grand bonheur des étudiants ainsi que la fin de cette manifestation dépendent des réponses positives à leur égard. Les banderoles érigées ont été les mêmes que celles de jeudi dernier, « Nous ne voulons pas d’année blanche », « Redonner la valeur de l’enseignement ». Le problème pour les étudiants de cette Faculté est leur retard par rapport aux autres facultés dans cette Université. Une source fiable a expliqué pourquoi ce problème persiste pour le cas de la Faculté des Sciences. « Les étudiants se sentent délaissés puisque les cours se poursuivent dans les autres Facultés. Certaines ont déjà achevé jusqu’au rattrapage. La Faculté des Sciences exige beaucoup de temps pour finir l’année alors que le conseil d’administration de l’Université a sorti la note exigeant la fin de l’année académique pour la fin de ce mois », selon cette source. Les cours ont été suspendus depuis près de quatre mois pour cette Faculté et quinze jours ne suffiront pas pour combler toutes les suspensions de ce laps de temps. Une année blanche est mise en cause si l’Université persiste à propos de cette fin de l’année académique.