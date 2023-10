ADMINISTRATION – La ministre de la justice réitère l’indépendance de la HCC

Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, ministre de la Justice et garde des Sceaux, s’est exprimée sur le débat sur le fait que les fonctions de chef d’État par intérim devraient revenir de droit au président du sénat. Avec l’arrivée du général Richard Ravalo­manana à la tête du sénat, les débats continuent au niveau de l’opinion, surtout avec la déclaration du général qu’il n’a pas l’ambition de briguer la présidence par intérim. Dans l’optique de mettre en avant l’indépendance de la Haute Cour Constitution­nelle, la ministre de la Justice rappelle, en s’appuyant sur l’article 120 de la Constitution, que les décisions prises par la HCC sont réputées irrévocables et qu’il est donc peu probable qu’un retour en arrière soit possible sur ce cas. Elle soutient aussi que la Haute Cour agit selon les faits qui lui sont disponibles, tout en se référant à la loi fondamentale. Elle s’est exprimée lors de l’installation de la première présidente de la cour d’appel d’Antananarivo, Livaharisoa Rakotomanga Liliane, hier.