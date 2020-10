Soavimansoandro – Un homme écroué pour avoir tué sa femme

Crime. Un jeune homme de 29 ans a été mis en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora, jeudi. Il est prévenu pour le meurtre de sa propre femme, âgée de 23 ans, survenu au cours de la nuit de mardi, à Ambodivona Soavimasoandro.

Le couple allait boire ensemble après le travail ce mardi-là. La femme était sortie du bistrot pour donner de l’argent à une personne. Son mari l’a remarquée et s’est mis en colère. Il l’a talonnée. Ils commençaient alors à se disputer. Hors de lui, il l’a rouée de coups de poings et de pieds. Il s’est ensuite servi d’un manche de balai pour battre ses pieds, son corps et sa tête.

À l’arrivée des policiers du huitième arrondissement, la femme était gravement blessée et inconsciente. Ils l’ont immédiatement transportée à l’hôpital, mais elle n’a pas survécu.­L’auteur a été amené au commissariat avant d’être livré à la brigade criminelle (BC2), à Anosy. Sa femme et lui vivaient ensemble pendant six ans, sans fiançailles ni mariage, d’après les informations de la police.

Le parquet auprès du tribunal de première instance a placé le présumé meurtrier sous mandat de dépôt.