Service – Le système de bancarisation numérisé

Les contraintes de la covid-19 ont incité les établissements financiers à muer vers les services connectés.

Tout numérique. La Bni Madagascar vient d’annoncer, hier à Andranomena, la possibilité pour les usagers de procéder à l’ouverture d’un compte et un package bancaires entièrement via internet. « Cette nouvelle plateforme, intitulé alefa.bni.mg a été pensée de façon à simplifier l’expérience client tout en assurant un des comptes bancaires de l’usager. Accessible exclusivement en ligne, le pack numérique est un ensemble de services bancaires complets incluant le compte bancaire en soit, une carte visa internationale, une application Bni-net ainsi que d’une assurance pour particulier » explique Michel Andriamihaja, responsable marketing digital de la banque.

L’initiative a ainsi été concrétisée avec les contraintes de sécurité santé imposées par la situation de pandémie qui prévaut présentement. Concrètement l’usager n’aura plus besoin de se déplacer physiquement dans une agence de la Bni Madagascar pour pouvoir créer son compte, demander un chéquier ou une carte ainsi que pour effectuer tous les mouvements bancaires possibles. Si auparavant la plupart des services, liés au compte courant, étaient automatiquement fournis avec l’ouverture d’un compte, ce ne fut plus le cas plus tard où seuls les services de base restaient gratuits à savoir la tenue de compte, la fourniture de chéquier. Tandis que les services complémentaires devenaient payants tels que les cartes de retrait, les cartes de crédit. Le package en ligne devient ainsi une alternative intéressante pour les usagers.

Connectivité

Cependant, le taux de connectivité de la population malgache représente encore un frein au développement de ce genre de service exclusivement numérique. « Avec un taux de pénétration de la connexion internet encore inférieure à 10% sur la totalité de la population, l’idée d’inclusion financière à travers le numérique représente encore un travail de longue haleine. La bancarisation en ligne représente ainsi un des premiers pas vers cet objectif d’inclusion » développe un client potentiel intéressé par le concept alefa Bni.

Mais l’avantage le plus appréciable dans cette plateforme numérique reste la possibilité de faire des économies sur les divers frais de banque. Il ne s’agit plus de compter les différents frais les uns après les autres, il s’agit plutôt de combiner tous les services bancaires en une seule offre en ligne. « Presque tous les mouvements bancaires sont possibles à travers la plateforme. Les procédures de demande de prêt et de crédit en ligne sont en cours d’élaboration pour l’instant. L’usage progressif du système numérique reste notre préoccupation pour l’instant » rassure Lanja Randria­tsimialona, directeur marketing et communication de l’établissement.