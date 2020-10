Jerusalema, la musique au-delà de toutes les frontières

« Make Africa great (again) ». Cela pourrait être une belle phrase associée à la chanson « Jerusalema ». Sur ses paroles en Zulu, le monde a dansé et danse encore. Elle a redonné une bouffée d’oxygène à un monde asphyxié par la Covid-19. Le rythme envoûtant, les pas de danse, ces beaux visages noirs du clip tournent en boucle sur Youtube. Plus de 187 millions de vues en 10 mois pour être plus précis. Un record jamais égalé.

« Jerusalema » est plus que cela. « Make Humanity great again » serait plus approprié pour décrire l’impact de ce tube. Il s’est invité dans une célébration liturgique en Martinique durant laquelle les prêtres se sont prêtés à des pas de danse. Frères, sœurs, prêtres et parois­siens d’une Église catholique dans une petite ville d’Italie se sont aussi entraînés pour une belle performance. On est resté également sous le charme de ces méde­cins, infirmiers et autre corps médical du monde entier faire un « break » dans les moments difficiles contre la pandémie.

On a vu « Jerusalema » style famillial, versions déhanchées style latino. Mais encore… Jerusalema façon karaté ceinture noire, « facon pompier » (clin d’œil aux pompiers d’Antananarivo qui ont joué le jeu). Jerusalema par des hôtesses de l’air et des pilotes de Airlink dans l’aéroport international de O.R. TAMBO en l’Afrique du Sud pour répondre à l’appel du président Ramaphosa à participer au #JerusalemaChallenge pour la journée du patrimoine 2020.

Enregistrée le 11 août 2019, la chanson « Jerusalema » est le résultat de la collaboration de deux grands noms de la musique sud-africaine. Le talent de Master KG, DJ, producteur et artiste, ainsi que la chanteuse Nomcebo Zikode. Au milieu de l’année 2020, la chanson devient virale après son lancement le 10 juillet 2020. Le #JerusalemDanceChallenge a très vite pris et des milliers de vidéos venant du monde entier sont postées sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et TikTok. Des gens dansant sur les places publiques en Italie, dans les hôpitaux suédois et français, au Canada, au Royaume-Uni, sur les plages du Cap Vert, et même en Roumanie ont fait de ce tube un hymne à l’espoir et à l’unité.

Ce morceau sud-africain religieux compte actuellement 187 438 770 vues sur Youtube, depuis sa sortie le 13 décembre 2019, plus de 100 millions de streams sur Spotify le 14 octobre 2020. Jerusalema a été certifié double platine en Italie. Âgé de 24 ans, Master KG et sa compatriote, Nomcebo Zikode, font aujourd’hui la fierté de la nation arc-en-ciel et de tout le continent africain. Jerusalema, un message d’espoir d’un avenir meilleur pour le monde, qui n’est pas totalement guéri de la pandémie de la Covid-19.