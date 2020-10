Filière crabe Mahajanga – Femerture des activités pendant deux mois

La pêche, la vente, la collecte, l’achat et le transport ainsi que la conservation et l’exportation de toutes formes de crabes de mangroves (scylla serrata) vivants ou semi-conserves, congelés, en entier, en morceau, en miettes, en chair ou sucettes sont prohibés à partir du vendredi 16 octobre à 00h.

La fermeture des activités de cette filière durera jusqu’au 15 décembre à 24h dans tout le territoire malgachey. Les opérateurs en crabes congelés, quelle que soit la forme, doivent effectuer leur déclaration des stocks en leur possession et leur planning d’expédition au plus tard le 22 octobre auprès du service régional de la Pêche et de l’Aquaculture. Tandis que l’expédition et l’exportation des produits doivent être effectués impérativement avant le 31 octobre.

Les collecteurs de crabes dans la région Boeny ont revendiqué mercredi la prolongation de la date d’exploitation jusqu’à la fin de ce mois. « Nous avons encore besoin de quelques semaines pour faire des économies face à la rentrée scolaire et face à la crise économique », a réclamé le président des opérateurs.