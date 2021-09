Visite du ministre Edgard Razafindravahy

C’est en fin de journée que le ministre de l’ Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy visite la FIM. Une visite sous le signe de l’échange et de l’écoute avec les exposants. Sur le stand du MICC, le ministre réitère sa vision de l’Ifotony, « il faut rendre sa dignité aux entrepreneurs malgaches », déclare le ministre. Compréhensif dans son discours face aux journalistes et assistances, il a déploré les pressions que peuvent subir les entreprises, telle que la concurrence déloyale et autres formes qui les empêchent de se déployer, ces entreprises pourtant se voient reprocher le non-paiement de leurs impôts en tout genre et de ne pas faire correctement leur travail. La structure de l’entreprise et de l’entreprenariat doit changer, continue le ministre. Désormais il faut commencer par la base, les matières premières proviennent des agriculteurs, leur transformation se fera localement et répond aux besoins locaux.

Le MICC a des politiques et des directives claires pour soutenir les entrepreneurs. Cela inclut l’ODOF (une industrie par district). Ce programme visera en priorité la production locale des PPN.

Durant cette visite, le ministre Edgard Razafindravahy promet prochainement des rencontres avec toutes les associations professionnelles et encourage vivement les jeunes entrepreneurs à y venir.