Rajoelina dans la région Itasy

Aujourd’hui et demain, Andry Rajoelina, président de la République, se rendra dans la région Itasy. Des séries d’inaugurations d’infrastructures et des remises d’équipements sont au programme du chef de l’Etat. Il inaugurera ce jour la nouvelle prison d’Imerintsiatosika. Demain, il enchaînera, entre autres, avec les inaugurations de nouvelles infrastructures comme le bureau régional du ministère de la Fonction publique et remettra les clés des engins de réhabilitation de routes au gouverneur de la région Itasy.