Mobile money – Le DAB passe à l’Orange

La bataille fait rage sur le mobile money et mobile banking. Deux procédés financiers très prisés des Malgaches ont aussi aidé à la lutte contre le coronavirus. Par le respect, on ne peut plus strict de la distanciation sociale. Pour se démarquer, Orange Money a étoffé sa gamme. Par la mise en service de ses propres Distributeurs automatiques de billets. Le premier spécimen est à découvrir à son stand à la FMI. Une disposition très pratique pour les abonnés.