Migration – Une espace verte dédiée aux migrants du Menabe Antimena

L’aire protégée du Menabe Antimena fait partie des zones à protéger étant le plus en danger actuellement à cause du défrichement massif de ses forêts. Plusieurs hectares de cette forêt sont actuellement défrichés. Sur cette lancée, un espace vert sera mis en place dans la région Menabe afin de pallier les problèmes de déforestation. Cet espace vert sera principalement affecté aux activités des migrants avec le soutien de l’OIM en collaboration avec l’USAID et l’ambassade du Maroc.

Le projet d’espace vert sera principalement affecté aux activités génératrices de revenus via l’agriculture. “Des parcelles de terre seront mises à disposition des migrants. Et ce pour faire de l’agriculture durable”, indique Serge Lucky Randriantsoa, Gouverneur de la région Menabe. Six à sept sites seront implantés dans cette région. “ Nous sommes actuellement dans la phase technique et de l’étude de ce projet. Des terrains de 10 000 ha ou encore de 200 ha seront mis à disposition des migrants qui seront relocalisés », enchaîne le Gouverneur.

En 2020, plus de 40% du noyau dur est touché par ce défrichement massif, le noyau dur s’étend sur une surface de 40 000 ha. Moins de la moitié des forêts du Menabe Antimena est partie en fumée depuis 2015. L’accélération de la destruction de l’aire protégée ne pourrait qu’être désolante depuis cette année. L’Aire protégée s’étend sur une surface de 210 312 Ha. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans ce défrichement, le principal étant le « Teviala » ou brûler la forêt pour en faire une plantation de maïs à l’intérieur-même de la forêt

Agriculture durable

D’autres solutions seront avancées dans la préservation de cette aire protégée. Un forum sur l’agriculture durable sera organisé afin de voir avec les parties prenantes des solutions par rapport à l’amélioration de l’agriculture dans la région Menabe. L’Agriculture sera résiliente face au changement climatique. Elle sera également effectuée en raccord avec la préservation de la richesse naturelle dans cette région.

Les résolutions par rapport à l’agriculture durable, incluant l’élevage, la pisciculture suivant le respect de l’environnement. « A travers plusieurs thématiques, nous allons voir de plus près l’agriculture durable. Dans l’optique de préserver l’environnement et la forêt protégée de Menabe Antimena, entrant dans le cadre de la réalisation du velirano 1 axé sur la Priorisation de la sécurité et le quotidien assuré. Parmi cette dernière : La protection des ressources naturelles. Du velirano 10 axé sur la gestion à long terme de nos richesses naturelles. Nos objectifs seront : de protéger la faune et la flore et nos terres, le reboisement massif, la lutte contre la dégradation de notre environnement », conclu t le Gouverneur de la région Menabe.