Football – Barea : Fabiano Flora s’installe à Madagascar

Un nouveau personnage a été aperçu au siège de la Fédération malgache de football dernièrement. Il s’agit de Fabiano Flora. Le coach assistant des Barea va s’installer à Madagascar, comme il avait été annoncé auparavant. Un bureau a été mis à sa disposition à Isoraka. Il y travaille uniquement pour accomplir ses tâches administratives, car sa principale mission consiste à superviser les locaux sur terrain.

Sa proximité avec les joueurs facilitera cette mission. « Il entretient des relations étroites avec chacun des internationaux. Il s’efforce d’être proche d’eux, afin de les connaître personnellement. Il joue aussi un rôle de modérateur entre les groupes de joueurs. Il se trouve au milieu et il sait comment gérer l’effectif », confie un membre du staff technique. À cela s’ajoute une implication exemplaire. On avait déjà remarqué son abnégation en juin, à travers les séances tactiques sur tableau blanc et les ateliers sur terrain qu’il organisait.

Fabiano Flora avait intégré le staff technique des Barea en juin. Son parcours l’a précédé. À seulement 36 ans, le Portugais possède déjà une longue expérience, comme à la Lazio de Rome et à la Juventus de Turin, par exemple. Bien évidemment, il possède un diplôme d’entraîneur délivré par l’UEFA. Son installation dans la Grande île a pris du temps. En effet, il était déjà attendu en juillet ou en août. Mais elle est finalement effective.

Les Barea vont reprendre du service en octobre. Une double confrontation avec les Léopards congolais les attend, pour la suite des éliminatoires du Mondial 2022 (groupe J). La présence de Fabiano Flora à Mada­gascar lui permettra de suivre les locaux susceptibles d’intégrer la sélection, en vue de ces prochains rendez-vous.