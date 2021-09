Energie – Des kits de gaz butane offerts

Concret. Le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD), suivant la convention établie avec le ministère de l’Economie et des finances (MEF) et le Comité malgache du butane (CMDB) au mois de juillet dernier, entame la distribution gratuite de kits complets de gaz butane. Quinze mille kits complets de première utilisation de bouteille à gaz sont prévus être distribués au niveau national. « Le kit, objet de la dotation gratuite, est constitué de la consignation de la bouteille, du brûleur et du fatapera, disponible sous le format de 4 kg (6000 kits) et de 9 kg (9000 kits). La distribution se poursuivra dans toutes les régions de l’île » souligne le MEDD. Un comité sera mis en place pour assurer le suivi de la distribution et de la recharge des bouteilles. Les régions dans lesquelles les kits gratuits seront écoulés dans un premier temps, ne sont pas précisées. En tout cas, la vulnérabilité des ménages est prise en compte dans les critères d’éligibilité à l’obtention gratuite du kit. L’objectif est de contribuer à la baisse de la déforestation par la réduction de la consommation du charbon et par la hausse de la consommation de gaz. Ceci, afin de réduire la pression sur les ressources naturelles par la promotion des énergies alternatives, pour une consommation plus responsable.