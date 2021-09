Economie culturelle – Le cinéma s’invite à la Foire internationale de Madagascar

Le cinéma malgache est un modèle économique à ne pas négliger. Bien que le cinéma ne constitue pas une industrie car encore au stade du « marché » à Madagascar, il a sa place dans le développement du pays. Les atouts économiques du cinéma sont ainsi présentés à la Foire internationale de Madagascar (FIM) au Forello Expo de Tanjombato. « Le cinéma contribue au développement du pays comme ce que l’on voit en Italie, en France, aux Etats-Unis ou au Rwanda. C’est un vecteur de développement mais qui est encore peu connu à Madagascar. C’est l’une des raisons de la participation du cinéma à la FIM», explique Lova Randriambololonirina, SG fondateur du cabinet Profiler. Un cabinet spécialisé dans le cinéma et la communication du cinéma dans le pays. L’espace dédié au cinéma à cet événement économique majeur est piloté par le cabinet Profiler. Ce sera le seul espace cinématographique de l’Océan Indien. Le cabinet est notamment connu dans la promotion de la mise en place des salles de cinéma modernes de la capitale comme au canal Olympia ou le Plazza Ampefiloha. Des démonstrations de tournage, des scènes de cascade, des castings en live, des offres de formation cinématographique seront visibles à cet espace spécial pour le cinéma. « Nous assistons à une émergence du cinéma malgache malgré le manque d’infrastructures. Il y a de la volonté et de la motivation de la part des acteurs du monde cinématographique », poursuit l’interlocuteur. Le septième art à Madagascar prévoit la mise en œuvre du projet « multiplex cinématographique » et fait appel à toutes les bonnes volontés pour y contribuer. Le multiplex abritera des salles de projection, des studios de tournage et des espaces de formation. Le cinéma malgache vient de célébrer son 85e anniversaire.