Developpement – Les Objectifs de développement durable hors de portée

Les efforts doivent être renforcés, pour atteindre les Objectifs de développement durable. Madagascar en est très loin.

A huit ans de l’échéance des Objectifs de développement durable (ODD), de nombreux défis attendent Madagascar. La pauvreté persiste. La faim sévit de plus belle, surtout dans le Sud. Beaucoup n’ont toujours pas accès aux soins de qualité. L’éducation équitable, gratuite et de qualité, l’eau, l’assainissement, sont hors de portée pour des millions de Malgaches. Beaucoup de personnes actives sont sans emploi.

« Il ne nous reste que huit ans, et nous sommes encore très loin des objectifs. Ces objectifs sont très ambitieux, alors que nous ne disposons que d’un budget limité pour la mise en œuvre des programmes qui permettent de les atteindre. », indique Harijaona Andriamora Niaina, coordonnateur technique du mouvement Rohy. C’était à l’hôtel Novotel à Ivandry, hier, dans le cadre de clôture de l’atelier national de validation et d’opérationnalisation du cadre intégré de mise en œuvre et de suivi des ODD (Vitrana), par la Société civile à Madagascar, sous l’égide des Nations unies à Madagascar et l’appui technique et financier de Programme des Nations unies pour le développement – PNUD et du programme Fanainga.

Mobiliser les ressources

Bien que les objectifs semblent hors de portée, les Organisations de la Société Civile décident d’agir (OSC) pour avoir un maximum de résultats. Ces membres du Cadre Intégré des OSC pour la mise en œuvre et le suivi des ODD à Madagascar, exhortent les administrateurs territoriaux , le gouvernement, agences de développement, y compris les collectivités décentralisées à travers l’île, et le pouvoir législatif, à renforcer les efforts pour améliorer la vie des citoyens à tous égards afin de promouvoir la paix et d’éliminer les inégalités. La contribution du secteur privé est, également, appelée pour la poursuite du travail visant à promouvoir les affaires, à fournir de l’emploi décent et à améliorer les services aux consommateurs dans le plein respect de l’environnement et à préserver le développement durable.

Hier, les Organisations de société civile ont procédé à la signature de la déclaration d’engagement pour l’opérationnalisation de Vitrana. Les OSC s’engagent à renforcer leurs actions dans la mise en œuvre et le suivi des ODD, à mobiliser toutes les forces et les ressources autour et au sein du mouvement “Vitrana”, afin de renforcer et consolider les actions déjà entreprises sur le terrain; à éduquer les citoyens pour des comportements adaptés au développement durable; et à multiplier les plaidoyers en vue de défendre les droits humains, garants du développement durable.