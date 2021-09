Artisanat – La Cité des Métiers en gestation

Sur tous les fronts. Sophie Ratsiraka, ministre de l’Artisanat et des métiers a eu une bonne nouvelle lors du Conseil des ministres de mercredi. La construction de la future Cité des métiers, sur un terrain de 2 hectares, a été validée. Avec le financement y afférent. Elle jouxte ainsi l’aéroport d’Ivato et les logements sociaux qui viennent de sortir de terre. Une construction qui va valoriser davantage les métiers de l’artisanat. Requinquée par ce coup de pouce de l’État, c’est la mine radieuse que la ministre a inauguré l’exposition Made in Madagascar au Louvre Antaninarenina. Où des articles artisanaux de haut-standing attendent les intéressés. Sophie Ratsiraka, éblouie par tant de talents, a lancé un appel à ses compatriotes d’avoir du respect pour le Vita Malagasy, de ne plus lui donner un sens péjoratif. « Nous n’avons pas à rougir d’une telle prouesse technique, au service des produits de qualité. Chapeau bas pour eux », s’exclamait-elle.