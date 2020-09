Iavoloha – Trois motos volées d’un coup

Des voleurs bien renseignés. C’est le moins que l’on puisse dire après la disparition de trois motos dans la cour d’une propriété à Fiadanamanga Iavoloha. La scène s’est passée il y a une semaine dans la nuit du mercredi entre 22 heures et cinq heures.

« Les voleurs ont escaladé le mur de clôture pour s’introduire dans la cour après avoir cisaillé les fils barbelés détalés en guise de protection de la propriété. Ils ont ensuite fait sortir les motos par un petit portail en douceur. Ils ont mis un chiffon sur le portail pour qu’il ne fasse pas de grincements. » raconte un proche de la famille.

Une semaine après le vol, aucune trace des motos n’a pas été établie malgré la publication de leurs photos sur les réseaux sociaux et la télévision. Les voleurs ont bien préparé leur coup et connaissent visiblement leur cible. Ils ont tout planifié au préalable et tout a marché comme ils l’avaient prévu. Même les voisins n’ont rien vu ni entendu. Une recrudescence des vols de ce genre est constatée dans les environs de ce quartier de Fiadanamanga Iavoloha.