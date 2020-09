Équipementier – Macron ouvre sa première boutique à Madagascar

L’équipementier italien Macron s’installe à Mada­gascar. En pleine crise sanitaire, Macron Corporation Océan Indien (MCOI) , représentant de la marque dans la Grande Ile et dans l’océan Indien, avait ouvert son show­-room depuis le 30 avril, avant de procéder hier à l’inau­guration de sa première boutique à Analakely.

«Notre arrivée en pleine pandémie était risquée mais nous nous sommes dit qu’il fallait malgré tout prendre le risque » a mentionné le Manager de MCOI, Fidy Rako­tondramasy. L’équipe­mentier a peu à peu grandi et compte à présent environ deux cent cinquante clients dont trois grands clubs de football du pays notamment la CNaPS Sport, le Jet Mada et Elgeco plus.

L’idéologie de la MCOI est que les sportifs malgaches, les amoureux du sport ou fans du sportswear méritent des articles de vraie marque et de grande qualité et «on reste très intéressant en terme de rapport qualité prix » souligne le numéro un du Macron à Madagascar. MCOI a pour vocation de ramener du professionnalisme dans le domaine du sport et également d’offrir aux adeptes du lifestyle des produits de qualité. Durant cette période de crise sanitaire liée à la covid-19, «nous voulons toujours avancer et nous avons pu surmonter les contraintes au niveau de l’importation, du transport et du fret» a fait remarquer Fidy Rakotondramasy.

Les intéressés peuvent acheter ou commander les articles à la boutique. MCOI propose des équipements complets comme le cas des clubs de football cités ci-dessus, dont des jeux de maillots, des survêtements, des équipements d’entraînement et de compétition ainsi que des polos et tee-shirts pour les dirigeants ou particuliers. MCOI s’adresse ainsi aux clubs, aux fédérations et leurs démembrements, aux sociétés et propose la qualité et le professionnalisme.

Fondé en 1971, Macro international est un équipementier sportif italien spécialisé dans le domaine de l’habillement de sport. Depuis, il fournit des équipements à de nombreux clubs pros ou amateurs dans le monde entier, aux Etats Unis, à Canada, en Europe et désor­mais dans l’océan Indien.

Plus de trois cents clubs pros ou amateurs de football, basketball, volleyball, rugby, baseball, handball, dans le monde, ainsi que des techniciens comme les arbitres de l’UEFA collaborent avec l’équipementier. « Notre objectif à long terme est de couvrir Madagascar et la région » a lancé le patron de MCOI.