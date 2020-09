Concert – Drwina ramène la fraîcheur du Nord dans la capitale

Raviver la flamme de la scène culturelle dans la ville des Mille. Après cette longue période de confinement artistique, La Teinturerie Ampasanimalo nous propose, ce week-end, un concert qui promet de nous faire une nouvelle fois voyager à travers les vertes contrées du Nord de la Grande île.

Ainsi, rendez-vous est donné, ce 18 septembre à partir de 19 heures, pour ce qui sera des retrouvailles chaleureuses et conviviales avec à l’affiche, le groupe Drwina.

Quasiment un an après son premier concert en ces lieux même, le groupe rempile pour émerveiller le public de la capitale de sa musicalité qui conjugue le Jijy et le Salegy du Nord avec un zeste de Reggae électrisant. Dans la joie et dans la bonne humeur comme à son accoutumée, Drwina promet un concert à son image, conquérant et resplendissant de passion.

Drwina envoûte et réjouit en combinant les mélodies du terroir malgache, ces sonorités plus traditionnelles qu’il a su remettre au goût du jour avec la musique contemporaine. D’un air festif, il conquiert aussi bien par ses compositions que par le charisme teinté d’humilité de son chanteur.