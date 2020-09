Antsiranana – Remise de l’insigne de surfacier

Cinquante-trois marins de la Base Navale d’Antsiranana se sont vus attribuer l’insigne de surfacier pour récompenser leur engagement envers la marine nationale.

Vêtus de leur tenue de cérémonie connue sous l’appellation de « petit blanc », cinquante-trois marins issus de la Base Navale d’Antsiranana, toutes grades confondues, se sont rassemblés sur la place d’armes de leur caserne pour assister à la cérémonie de remise d’« insigne de surfacier ». Un insigne de poitrine qui témoigne de l’engagement et de l’investissement des marins de surface et récompense des années de service passées à la mer. Pour l’obtenir, il faut faire plus de cent jours de mer.

C’est une grande première dans les annales de ladite base navale, même si le décret, visant à l’attribution de cet insigne destiné aux marins méritants, a déjà été publié l’année dernière par le Ministère de la défense nationale.

La simple cérémonie a vu la présence du Capitaine de vaisseau Ga Jacquy Honoré, chef d’état-major de la marine nationale, qui a fait un déplacement dans la capitale du Nord pour remettre, en premier lieu, aux officiers et officiers mariniers supérieurs leurs parts. Mention particulière pour les deux capitaines de vaisseau Sam Twion Kalobe Mickaël et Gishlain Ramorasata, respectivement commandant et commandant en second de la base. Puis, ces derniers, à leur tour, ont procédé à la remise des insignes destinés aux autres subordonnés qui se sont trouvés dans leurs rangs respectifs.

Sacrifices

Tout a débuté par quelques mots d’introduction et d’explication par le numéro un de la BANA. Il a tenu à préciser que la sortie en mer différencie les marins des autres militaires ; donc il est juste si leurs sacrifices sont récompensés et que cet insigne est également le symbole des responsabilités dont ils sont investis.

De son côté, outre les félicitations aux titulaires de l’insigne, le chef d’état-major de la marine nationale malagasy a mis un accent particulier sur ce symbole extérieur qui met en valeur les qualifications personnelles acquises par ceux qui le portent.

« Vous êtes élus parmi d’autres car vous vous êtes distingués par votre excellence, votre dévouement et votre persévérance. En tant que marins, vous pouvez être exposés à diverses épreuves et à plusieurs obstacles, mais continuez à accomplir parfaitement votre mission axée sur la protection de nos mers. Soyez-en dignes » a-t-il déclaré, tout en ajoutant que le port de l’insigne augmente la visibilité de l’appartenance à la marine nationale, qui figure parmi la restructuration apportée par le gouvernement actuel au sein de l’armée malagasy.