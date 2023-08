TOKY RANAIVO – « J’apporte mon expérience »

Toky Ranaivo, joueur de tennis malgache et qui évolue aux États-Unis d’Améri­que, est venu spécialement pour aider l’équipe nationale malgache dans la quête des médailles d’or à la maison.

Toky Ranaivo, vous venez à Madagascar pour renforcer l’équipe nationale malgache durant les JIOI 2023. Quels seront vos apports pour le tennis malgache?

Depuis mon jeune âge, c’est-à-dire à partir de 12 ans, j’ai côtoyé des joueurs étrangers et, jusqu’à ce jour, ça continue. J’ai rencontré plusieurs joueurs plus expérimentés et grâce à ça, je suis venu spécialement d’Améri­que pour apporter mon expérience afin d’aider mes coéquipiers et apporter ma contribution.

Vous allez jouer pour la première fois aux JIOI. Votre impression?

C’est ma première participation aux Jeux des îles de l’océan Indien. Représenter Madagascar est une grande responsabilité pour moi. Les JIOI, surtout à la maison, ont une grande importance pour Madagascar. Donc, je tâcherai de ne pas décevoir. Je suis nouveau dans le tournoi des JIOI, mais jouer un grand tournoi est une habitude pour moi.

Gagner la médaille d’or est l’objectif de tout athlète, est-ce possible pour vous?

C’est le premier objectif de tout athlète qui représente son pays. C’est une grande responsabilité, mais nous nous entrainons dur pour y arriver. Je ne sais pas très bien le niveau des autres pays comme la Réunion ou Maurice, mais nous avons notre chance en évoluant à domicile.

Qu’est-ce qui manque aux raquettes malgaches?

Les joueurs et joueuses malgaches jouent très bien au tennis et nous sommes connus surtout en Afrique. Les raquettes malgaches font peur en Afrique. À mon avis, les raquettes malgaches manquent de rencontres internationales avec de grands joueurs. Or, pour élever le niveau des jeux, il faut côtoyer d’autres joueurs plus expérimentés.

Par rapport aux JIOI qui arrivent, de quels adversaires faut-il se méfier selon vous?

Tous. Il faut se méfier de tous les adversaires. Je n’ai jamais croisé des joueurs de l’océan Indien et je ne sais pas exactement leur niveau. J’ai entendu dire que des joueurs réunionnais sont forts, mais nous sommes prêts à les affronter. Et j’invite les malgaches à venir nombreux pour nous soutenir durant les compétitions.