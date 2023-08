RN4 – Tonneaux mortels d’un camion et d’un taxi-brousse

Engagé dans un pont étroit lorsque ses freins ont lâché, un camion a foncé sur un taxi-brousse.

Double sortie de pont après collision sur la Route nationale numéro 4. Hier, tôt le matin, un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter et un camion transportant des produits de collecte se sont télescopés dans un pont étroit à Andranofeno-Sud. Après la collision, les deux véhicules se sont écrasés en contrebas. Le bilan fait état d’un mort et trois blessés. À bord du véhicule de transport en commun, un passager n’a pas survécu tandis qu’un autre a dû être admis à l’hôpital. Deux des personnes qui se trouvaient dans la cabine du poids lourd ont aussi été pour leur part, évacuées au centre hospitalier d’Ankazobe. Cet accident s’est produit vers 3 heures du matin au point kilométrique 136+400. La Mercedes Sprinter a quitté Mahajanga la veille et faisait route sur Tana avec ses passagers lorsque cet accident mortel s’est produit en chemin. D’après les explications du conducteur du camion, ses freins seraient subitement devenus inopérants à l’approche du pont à passage alterné. Alors qu’il ne pouvait pas s’arrêter à temps, le taxi-brousse était lui aussi engagé. La collision était alors inévitable.

Ecrasé

Le camion s’est renversé dans les rizières pour terminer sa course sur son flanc gauche. Ses occupants se sont extirpés par le pare-brise qui s’est arraché pendant l’embardée. Le poids lourd est pourtant resté presque intact après l’accident. De visu, les dégâts semblent peu importants. Des dégâts nettement plus importants sont en revanche visibles sur le véhicule de transport en commun. La Mercedes Sprinter est partie en tonneaux en s’abîmant par-dessus un ravin avant qu’elle ne s’immobilise sur son flanc gauche. Des vitres latérales ont volé en éclats. Le pare-brise est écrasé et la carrosserie s’est disloquée lorsque le taxi-brousse a effectué sa chute mortelle. Parmi les occupants du taxi-brousse, les passagers qui ont eu plus de peur que de mal ont récupéré leurs bagages pour continuer leur route.