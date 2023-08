JEUX DES ILES – Le tennis vise cinq médailles d’or

Les raquettes malgaches, en regroupement depuis le 23 juillet, continuent sans relâche leur préparation à Ambohidahy en attendant l’effectif au grand complet cette semaine.

À huit jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI 2023, les raquettes malgaches entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation, sous la direction des deux coaches Dina Razafimahatratra, consultant technique bénévole auprès de la Fédération malgache de tennis, et de Teddy Andrianjafitrimo, sur le terrain ACSA à Ambohidahy. Les deux coaches, avec les raquettes malgaches mouillent vraiment leurs maillots en donnant leur maximum. Chaque joueur ou joueuse est suivie de près et reçoit les consignes des deux coaches. Dina Razafi­mahatratra, avec Iriela Rajaobelina, Narindra Ranaivo, Romeo Rakotoma­lala travaillent sur le service, les attaques. Sur le terrain d’à côté, Teddy Andrianjafi­trimo fait travailler Mialy Ranaivo, Toky Ranaivo et Hasina Mbolanirina. Toky Ranaivo, l’expatrié en provenance des États-Unis d’Amérique, avec les deux sœurs Narindra Ranaivo, Mialy Ranaivo et Iriela Rajaobelina, sont parmi les pièces maitresses des raquettes malgaches déjà sur place. Dina Razafimahatratra confie: « En attendant l’arrivée des cinq autres joueurs, toutes les conditions sont réunies pour aller chercher les six médailles d’or mises en jeu durant la XIe édition des JIOI 2023 pour le tennis. Comme en 2015, Madagascar a raflé toutes les médailles d’or et cette année, l’objectif n’a pas changé. Le seul souci c’est que les retardataires ont manqué de rythme par rapport aux athlètes déjà sur place. Quoi qu’il en soit, ils jouent des tournois à l’extérieur donc, je crois qu’ils sont en forme ».

La Réunion à surveiller

Le regroupement avance sans problème et jusqu’à maintenant la promesse est tenue en ce qui concerne le besoin de toutes les parties prenantes, sauf une petite partie concernant les coaches. Sur le terrain, Mialy Ranaivo, qui évolue aux États-Unis et est venue spécialement à Madagascar pour défendre les couleurs malgaches, a donné son avis: «Les entraînements s’enchaînent le matin et l’après-midi. Nous travaillons dur, sous les consignes de nos deux coaches, pour chercher les médailles d’or. Pour moi, les adversaires dont il faut se méfier sont les joueurs en provenance de la Réunion car parmi eux figurent des raquettes classées dans le circuit mondial et qui évoluent en France. On joue à domicile et c’est déjà un grand avantage, avec la connaissance du terrain. En plus, il faut avoir la confiance en soi ». Six joueuses, Mialy Ranaivo, Narindra Ranaivo, Mitia Voavy, Harena Voa­vian­draina, Iriela Rajaobelina et Elisoa Andriantefihasina, et six joueurs, notamment Toky Ranaivo, Lucas Andria­masi­lalao, Fenosoa Rasendra, Romeo Rakotomalala, Nicolas Raharivony et Hasina Mbolanirina, défendent les couleurs malgaches durant les JIOI 2023, dont quatre par genre sont des titulaires.