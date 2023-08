GRAND RASSEMBLEMENT ÉGLISE FJKM – Cinq mille diacres recyclés sur les sept engagements

Les «fihaonambe», ou grand rassemblement, au sein de l’église réformée de la FJKM se succèdent. Après celui de la branche des jeunes chrétiens Fjkm, (Sampana tanora kristiana STK), qui s’est déroulée la semaine dernière à Mahajanga, la Cité des Fleurs accueille un autre rassemblement. Plus de cinq mille participants de l’association des diacres et aînés ( fikambanan’ny diakonina sy loholona FDL) issus de six synodes provinciaux (SP) à savoir celui SP 01, centre-ouest ( afovoany andrefana) Tana, SP Tana ouest (SP 10), SP 20 ( Maevatsara ) région Betsiboka Maevatanana ainsi que celui du SP 21 venant de Bemaraha, le SP 22 Mananara firaisana (Anjozorobe) et le SP 17 Boina vaovao Mahajanga, sont en recyclage depuis mardi dernier à l’église Fjkm Ziona vaovao de Mahajanga. La formation s’achève ce jour. Six formateurs issus du bureau national de la Fjkm ont tour à tour présenté des enseignements et des rappels sur les sept engagements que les concernés ont prononcés devant l’autel. « Diakonina miaina ny fanekena fito, mihazakazaka manova ny tantara, diacres vivant les sept engagements, se hâtant pour changer l’histoire», était le thème de cette session 2023. Ils doivent être les témoins, sel et lumière au sein de la famille, de la société et partout.

Les diacres doivent se hâter pour changer le cours de l’histoire actuelle, être témoins de leur foi en Jésus et avoir une vie spirituelle modèle. Ce, selon la vision du président docteur révérend, Irako Andriamahazosoa Ammi, axée sur « Vontosy Filazantsara ny nosy Madagasikara, Filazantsara manova tantara », (imprégner d’évangile l’île Madagascar, l’évangile change l’histoire). Le programme, d’une durée de quatre ans, entre dans le cadre de l’action hazakazaka masina ou course sacrée. Le pasteur Zo Nantenaina Andriamampianina, de la Fjkm Ampangabe Betlehema SP 01, a rappelé les sept engagements et souligné l’importance de l’alliance ou de l’engagement prononcé par les diacres dans leur ministère. « Les raisons de l’échec des concernés dans l’exercice de leur sacerdoce et la raison pour laquelle ils n’ont pas été réalisés, sont souvent l’inattention, l’hypocrisie lors de la prestation de ces engagements ainsi que la non-considération du consentement. Le blocage au sein de la famille est également une des raisons du non-respect de l’engagement, » a souligné le pasteur. Six centres abritent également la même réunion nationale, à savoir Manakara, Morondava, Nosy be ainsi que Vatomandry et Toamasina.