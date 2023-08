FOOTBALL – LIGUE DES CHAMPIONS D2 – Douze équipes pour quatre tickets

Act II. Douze clubs sur les vingt-quatre en lice à la première phase du championnat national D2 ont validé leur ticket pour la prochaine étape. Les équipes engagées ont été réparties en quatre groupes de six et les trois mieux classées de chaque poule accèdent à la phase II. La cinquième et dernière journée s’est tenue dimanche sur quatre sites. Les trois qualifiés du site d’Ambanja sont le FC Zoya Boeny (13 points) qui compte quatre victoires et un nul. Il est talonné par KFCA Diana (8 points) qui a enregistré pour sa part deux victoires, deux nuls et une défaite. Et le troisième qualifié s’agit de l’Espoir Betsiboka (7 points). À Ambatondrazaka, 3FB Alaotra-Mangoro termine en tête avec 11 points, devant TGBC Antsinanana crédité également de 11 points. L’AS 3A Amoron’Imania (6 points) complète la liste. Les trois clubs ayant composté leur billet à Toliara sont le GJFT Betania Atsimo-Andrefana (10 points) qui a arraché trois victoires, un nul et une défaite. En deuxième place se trouve le FC JSA Level Ihorombe (8 points) et FC JM Androy classé troisième (8 points). Et à Tsiroanoman­didy, FC Inate Vakinankaratra termine en tête après ses quatre victoires et une défaite (12 points). Jet Bongolava occupe la seconde place (10 points) devant l’AS JFC (8 points). Ces douze clubs qualifiés seront répartis en deux poules de six. La deuxième phase du sommet national D2 s’étalera du 8 au 17 septembre sur deux sites, à Toamasina et à Mahajanga. Les quatre meilleurs se qualifieront pour la phase finale, la Poule des As.