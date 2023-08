FOOTBALL – COUPE DU PRÉSIDENT – Toamasina et Fianarantsoa leaders

Place à la phase finale. Le sixième match entre la sélection de Fianarantsoa et celle d’Antsiranana a bouclé la phase de groupes de la Coupe du Président, hier au stade Elgeco Plus au By-pass. L’équipe d’Antsiranana termine à la première place du groupe 2 après son match nul de un partout contre les Fianarois, hier. Ces derniers ont mené à la pause grâce au but signé Fabio (19e). Confiants, les Fianarois n’ont fait que gérer leur avantage en deuxième période. La formation du Nord égalise à la toute dernière minute. Le deuxième portier au Chan, Joma a mal capté le coup franc frappé par Franck (89e). Au classement final, Antsiranana se hisse ainsi en pole position avec 4 points après une victoire et un match nul, talonné par Fianarantsoa crédité de 2 points après deux matchs nuls. Lundi, Toamasina a écrasé Toliara sur le score fleuve de 5 buts à 0. La sélection tamatavienne a déjà mené deux buts à rien à la pause, marqués par l’attaquant Toky (10e) et le milieu droit François (20e). L’équipe de Toamasina a creusé l’écart en deuxième période. L’homme du match Gildas a inscrit le troisième but (58e) suivi de celui de Gips (75e). Le milieu droit, François s’offre un doublé à la 87e, le but du KO. Les demi-finales se joueront toujours au stade Elgeco Plus By-pass. Toamasina, leader du groupe 1, affrontera Fianarantsoa, dauphin du groupe 2, le jeudi 17 août. Et le vendredi 18 août, Antananarivo, deuxième du groupe 1, jouera contre Antsi­ranana, leader du groupe 2. La finale précédée du match pour la troisième place, se tiendra au stade Barea Mahamasina.