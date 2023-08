EXAMENS OFFICIELS – Rendez-vous des futurs candidats au CEPE le 18 juin 2024

C’est officiel. Les élèves de la classe de 7e de l’année scolaire 2023-2024 vont encore passer l’examen pour l’obtention du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE) et 6e. Ce premier examen officiel est maintenu pour la session 2024. Le ministère de l’Education nationale vient de sortir le calendrier des examens officiels, pour l’année 2024. L’examen du CEPE/6e y figure. Les épreuves se dérouleront le mardi 18 juin, selon le calendrier des examens officiels publié par le ministère de l’Education nationale, hier. Les intéressés auront deux mois pour s’inscrire à cet examen. Les inscriptions seront ouvertes à compter du 22 janvier 2024, à 8 heures du matin, et seront clôturées le 22 mars à 16 heures. Des parents sont soulagés. « Je suis content que l’examen du CEPE ne soit pas encore supprimé. Mon fils aîné va passer ce premier examen officiel de l’année scolaire 2023-2024 », lance Andry, un père de famille. La suppression de l’examen du CEPE, en classe de 7e, et son remplacement par une autre évaluation certificative, en classe de 6e, sont les principales grandes lignes de la loi sur l’orientation générale de l’Éducation, promulguée au début de l’année. « Les changements se feront progressivement. Plusieurs décrets doivent encore sortir, pour appliquer ces réformes », indique une source auprès du ministère de l’Éducation nationale. Cette source assure qu’une autre évaluation certificative aura lieu à la fin du cycle primaire, une fois cette loi en vigueur. Elle est prévue en classe de 6e et sera sanctionnée d’un autre certificat de fin d’étude primaire. Le nom du certificat pourrait changer. L’objectif de cette réforme est de maintenir un enfant à l’école plus longtemps.

Les épreuves du BEPC au mois de juillet 2024

L’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et du BEPC 2nde, se tiendra au mois de juillet 2024. Les épreuves se dérouleront du 1er au 4 juillet 2024, selon le calendrier des examens officiels publié par le ministère de l’Éducation nationale, hier. Les dates d’inscriptions à cet examen sont du 5 février au 5 avril 2024.