DÉPLACEMENT AU VATICAN – Retrouvailles entre Rajoelina et Pape François

Le président de la République, accompagné de sa famille, s’est envolé, hier, pour le Vatican. Comme il l’a annoncé, il rencontrera le Saint Père, ce jour.

Retrouvailles. Quatre ans après la visite du Pape François à Mada­gascar, une nouvelle rencontre entre lui et Andry Rajoelina, président de la République, est prévue ce jour. Cette fois-ci, ce sera au Vatican. Pour ce déplacement dans la cité-Etat, le locataire d’Iavoloha est accompagné de son épouse et de ses trois enfants, ainsi que de Yvette Sylla, ministre des Affaires étrangères. Selon les informations émanant de la présidence de la République, Andry Rajoelina effectue ce voyage en tant que chef de l’État, mais également en tant que fidèle de l’Église catholique romaine (ECAR). “Le président de la République souhaite se ressourcer spirituellement et a décidé de porter en prière la vie de la nation”. De prime abord, le président Rajoelina conjugue l’aspect étatique et le volet spirituel durant ce voyage pour rencontrer le Saint Père. Une visite qu’il a annoncée lui-même, à Antsiranana, vendredi. Durant l’inauguration du centre de formation Saint-François-de-Sales ou Akany Fitiavana, il a notamment parlé d’une “rencontre entre un parent et son enfant”. Une “audience privée”, entre le locataire d’Iavoloha et le Pape François, marquera donc cette visite présidentielle au Vatican. Il s’agira de la 3e rencontre entre Andry Rajoelina et le Saint Père. La première fois, c’était déjà au Vatican, le 26 avril 2013. Quelques semaines après que celui-ci ait été élu par le collège des cardinaux pour siéger sur le Saint-Siège. La deuxième rencontre entre les deux hommes était, comme indiqué plus haut, à Madagascar, durant la visite papale du 6 au 10 septembre 2019 dans la Grande île. Une visite durant laquelle le Saint Père a été reçu dans la liesse et la ferveur par les fidèles catholiques de Madagascar.

Bonnes relations

À Antsiranana, vendredi, le locataire d’Iavoloha a souligné le fait que “le Pape François porte les Malgaches dans son cœur. Il prie pour notre nation. C’est la raison pour laquelle j’aurai une rencontre avec lui, jeudi. Il est au fait de nos efforts. Il est au fait de nos relations [avec l’église catholique]. Il est conscient qu’il faut prier pour notre pays”. Les sources avisées ajoutent, du reste, que la rencontre entre Andry Rajoelina et Pape François sera sous le sceau “de la foi et de l’amour de son prochain”. Ces sources soutiennent, ainsi, que “c’est cette foi inébranlable et indispensable en l’amour qui transporte Andry Rajoelina, à la fois en tant qu’homme et Président, dans ses actions quotidiennes”. Un point sur lequel le chef de l’État pourrait mettre l’accent, ce jour, durant son entretien avec le Pape. La dimension étatique du rendez-vous ne sera toutefois pas occultée. À l’issue de l’audience privée avec le Saint Père, le président de la République rencontrera Miraslow Wachowski, Sous-Secrétaire pour les rapports avec les États au sein du Vatican. Le renforcement des relations diplomatiques entre la Grande île et la cité-Etat sera au centre de la rencontre du locataire d’Iavoloha avec monseigneur Miraslow Wachowski, indique la présidence de la République. “Le Président Andry Rajoelina et l’Église catholique partagent les mêmes valeurs et les mêmes visions du développement, et restent convaincus de l’importance des principes de la solidarité, l’intégrité, la foi, l’amour et l’engagement”, ajoute l’institution présidentielle.

À Antsiranana, le chef de l’Etat a souligné la qualité des relations de son administration avec l’Église catholique. “J’ai toujours affirmé ma reconnaissance envers l’Église catholique pour sa bienveillance envers la population, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation ou sur le plan spirituel. (…) L’État soutiendra toujours les actions destinées au bien-être de la population, puisque, autant l’État que l’Église catholique, nous nous appliquons à chercher le bien-être de la population”, a-t-il affirmé. Sur sa lancée, le locataire d’Iavoloha a également mis en avant les projets sur lesquels il y a une collaboration entre l’État et l’Église catholique, ou sur lesquels son épouse et lui apportent leur contribution personnelle. C’est le cas du centre de formation Saint-François-de-Sales d’Antsiranana. Il s’agit d’un centre catholique d’accueil et de formation des personnes en situation de handicap. Durant sa prise de parole à l’Akany Fitiavana, le Président a rappelé que le 6 août, il a également inauguré la nouvelle salle d’œuvre de l’Église catholique, à Ambatobe. Il a ajouté que d’ici peu, il prévoit aussi de prendre part à la cérémonie d’inauguration d’une nouvelle église catholique à Fenoarivo Atsinanana. Un projet auquel il a contribué. Tout cela pour mettre l’accent sur ses bonnes relations avec les catholiques.