CINÉMA – Une soixantaine de jeunes désirent participer à l’Anim’Ato Mada

L’association Rencontres du film court (RFC) de Madagascar annonce avec enthousiasme le coup d’envoi de l’Anim’Ato Mada 2023, une résidence de formation destinée à mettre en avant les talents d’animateurs chevronnés en 2D, 3D et motion design. Cette initiative a suscité un vif intérêt, avec plus de soixante candidatures déposées par des jeunes passionnés. L’Anim’Ato Mada, à sa deuxième édition, se concentre particulièrement sur les réalisateurs de films. « Nous avons reçu environ soixante candidatures jusqu’à la date de clôture des dépôts, hier. La sélection du jury est en cours, axée sur l’expérience, la motivation, le talent et d’autres critères », explique Laza Razanajatovo, président de l’association RFC de Madagascar. Les dix participants sélectionnés auront le privilège de bénéficier d’une prise en charge totale et de participer à un programme d’accompagnement de haut niveau étalé sur sept semaines à Madagascar. Cette formation immersive, Anim’Ato Mada, qui se déroulera du 30 octobre au 15 décembre, adoptera une approche axée sur la mise en pratique via des projets concrets en cours. « L’objectif est de développer des compétences concrètes en créant et en animant des marionnettes professionnelles dans un environnement de tournage », précise Laza Razanajatovo. Comparée à l’édition précédente, le nombre de participants a augmenté pour cette année, dix au lieu de deux. Ce regain d’intérêt témoigne de l’importance croissante que revêt Anim’Ato Mada dans le domaine de cinéma à Madagascar.