CERTIFICATION – Le Pr Jonah Ratsimbazafy honoré par le titre de Docteur Honoris Causa

Bonne nouvelle. L’Université d’Antananarivo vient de multiplier les titres. Un ensemble de corps enseignants, de professeurs ainsi que des étudiants se sont joints, hier, à Ankatso pour remettre un titre honorifique, celui de docteur honoris causa, au Professeur Jonah Henri Ratsimbazafy. Son dévouement pour la préservation des primates de Madagascar est la principale raison de ce titre. Il lui est décerné pour avoir accompli différentes recherches et aussi travaillé sur la nature de Madagascar, principalement sur les primates. « Le Professeur Jonah Henri Ratsimbazafy est l’auteur de plus de trois cents publications universitaires. Des recherches et des compétences inégales sont à déployer pour accomplir tout cela. La raison pour laquelle le titre lui est octroyé », explique le Professeur Mamy Ravelomanana, président de l’université d’Anta­nanarivo. C’est lui-même qui a octroyé l’emblème pour le titre ainsi que le certificat. Le professeur a étudié l’anthropologie et le développement durable à la faculté de science de l’université d’Antananarivo. Il y a concentré ses études sur les primates. Devenu expert en lémurien, après ses longues études, il a d’ailleurs donné son nom au plus petit lémurien qui soit, le « microcebus jonahi ». Cette personne est connue surtout pour son amour, sa détermination et sa passion ainsi que sa rigueur. Un combat qui a pour objectif de protéger ces espèces emblématiques. C’est ainsi qu’il a fondé le « Groupe d’étude et de recherche sur les primates (GERP) Madagascar. Il est le premier Malgache et premier Africain à diriger l’International Primatological Society (IPS). Toutes ces compétences ainsi que ce grand amour pour les primates lui ont valu ce titre.