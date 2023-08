BASKETBALL – ROAD TO BAL – Le COSPN vise le BAL de Rwanda

Mieux faire que l’année dernière. Quelques membres du staff de Cospn, entourés de deux représentants de la Fédération malgache de basketball, ont fait un point de presse, hier, dans la salle de réunion du ministère de la Sécurité publique à Anosy. Et ce, en attendant la décision finale de FIBA Afrique à propos de l’hébergement, ou non, du « Road to BAL » à Madagascar, comme en 2022. L’objectif final est de se qualifier et d’aller disputer la phase finale au BK Arena in Kigali au Rwanda. Ny Aina Andriambelo, directrice du cabinet du ministère de la Sécurité publique et membre du staff du Cospn, a expliqué que « le Club omnisport de la Police nationale, en tant que champion en titre de l’année passée, revivra de nouveau l’expérience du Road to BAL, à commencer par la première phase qui se jouera Madagascar au Palais des sports Mahamasina, du 1er au 8 octobre, si tout se passe bien ». De son côté, Samy Olivier Harison, président du Cospn, a fait savoir que « l’ambition du Club est plus grande, cette année, car l’objectif est d’aller au Basketball Africa League (BAL). À la suite de notre dernière participation en Afrique du Sud, l’équipe a mûri en expérience et fera tout le nécessaire pour aller loin. Le club compte se renforcer, car les lacunes de 2022 a été le manque de joueurs de grande taille. Il faut au moins la présence de trois grands joueurs de plus de 2 m, comme le Nigérian Emmanuel, Jerry Pépin Rabibisoa, ou autre ». Julien Chaignot, le head coach du Cospn basketball, a abordé la préparation de son équipe en ce qui concerne le volet technique.

Six équipes

« Le BAL est une compétition internationale professionnelle. Depuis le mois de janvier, nous nous sommes préparés tous les jours. Par rapport à l’année écoulée, nous sommes plus motivés et l’équipe a mûri en expérience. Nous avons besoin de nous renforcer par des joueurs de grande taille et nous avons vraiment besoin du soutien moral, et surtout financier, de tout le monde pour aller loin », confie-t-il. Participer à un tel rendez-vous exige une grosse somme d’argent et, l’année dernière, environ 400 millions d’ariary ont été dépensées. Cette année, le Club organise diverses activités comme la vente de tee-shirts, casquettes et joggings à son effigie. Le grand évènement très attendu est l’organisation d’une soirée de levée de fonds qui de tiendra, le 23 septembre, à l’Espace Andy By-pass, pour renflouer la caisse du Club. Tous les amateurs de la balle orange sont invités à y contribuer car c’est, avant tout, les couleurs de Madagascar que le Cospn défendra sur le continent. Pour l’année 2024, six équipes sont qualifiées d’office, dont trois sont déjà connues, à savoir Al Alhy (Egypte), Petro de Luanda (Angola) et US Monastir de Tunisie. Pour le Road to BAL, l’objectif du Club est d’intégrer l’élite 16 afin de disputer les dernières six places restantes pour aller à Kigali.