BADMINTON ET HALTÉROPHILIE – INVISO Group à la rescousse

À une semaine de l’ouverture de la XIe édition des JIOI 2023 que Madagascar va abriter du 25 août au 3 septembre, les athlètes malgaches sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Dans le but d’aider les athlètes malgaches à rester en forme et à mieux récupérer après tant d’efforts, la société Nutrifood, représentée par Shekinah Andriamana­rivo, directrice des relations publiques auprès d’INVISO Group, est venue au bureau du ministère de l’Industria­lisation, du Commerce et de la Consommation à Ambohi­dahy, hier, pour apporter des appuis alimentaires et nutritionnels pour les athlètes des disciplines badminton et haltérophilie dont Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du Commerce et de la Consom­mation, est le ministre coach. Comme les dons offerts dernièrement à ceux des Barea de Madagascar, les appuis alimentaires remis par Nutrifood sont composés de céréales instantanées fortifiées sans gluten Nutrilait fabriquées par la société elle-même. Fabriqué à base de riz et de maïs, et contenant des minéraux et des vitamines, Nutrilait est idéal, pour les adultes qui effectuent des efforts physiques importants, en tant que compléments nutritionnels. « En tant que partenaire Gold durant la XIe édition des JIOI 2023, nous sommes venus ici, ce jour, pour soutenir les athlètes des disciplines badminton et haltérophilie selon la sollicitation du ministère. Nos produits sont fabriqués à cent pour cent à Madagascar et ils sont issus des produits malgaches selon la coopération publique-privée pour relancer le « Vita Malagasy », confie Shekinah Andriamanarivo. Quant à Gaétan Ramindo, directeur général de l’industrialisation qui a représenté Edgard Razafindravahy, il a indiqué que «Je tiens à remercier INVISO Group car un tel soutien arrive au bon moment pour les athlètes du badminton et de l’haltérophilie et il est plus que nécessaire dans le développement personnel de tout un chacun ».