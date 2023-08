ASSAINISSEMENT – La ville d’Antananarivo presque propre

L’opération coup de poing est fructueuse. Antananarivo-ville ne vit plus avec les ordures même si quelques points noirs persistent.

La ville d’Antananarivo est propre, ou presque. La plupart des bacs à ordures sont vides. C’est le cas à Ankadifotsy, aux 67 Ha, à Ankadindra-mamy, à Ambodin’Isotry, à Analamahitsy, à Antanimena, à Analakely, à Mahamasina, entre autres. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) a accéléré les travaux de ramassage d’ordures, à l’approche des Jeux des îles. « Quatre camions ont ramassé les ordures dans notre quartier, dimanche matin, à l’aube. Depuis, les ordures ne dépassent plus des bacs », a lancé Léa Rabezarison, membre du bureau de fokontany à Ambodin’Isotry, hier. Outre la collecte de déchets, la CUA a également ajouté des bacs à ordures dans plusieurs quartiers. Des bacs flambant neuf, avec les horaires autorisés pour le jet d’ordures, ont été installés près des anciens bacs. De nouveaux points de collecte ont également vu le jour, comme à Nanisana, près du ministère de la Culture et de la communication, ou à Antsakaviro, à quelques mètres du portail de l’École de médecine. La CUA semble toutefois avoir oublié les bacs qui ne se trouvent pas au bord des routes principales. « La dernière fois que les camions sont venus ramasser des ordures dans notre quartier date de plus d’un mois. Un engin a enlevé les ordures la veille du passage du magistrat de la ville dans notre quartier. Depuis, les déchets débordent jusque dans le canal d’Andriantany.», témoigne Christian, un habitant du fokontany de Mananjara-Ouest. Des habitants de Nanisana, d’Andraisoro, d’Ampasa-nimalo, se plaignent aussi. Dans d’autres quartiers, les agents de la Société municipale d’assainissement (SMA) ont vidé les bacs, mais ils se sont remplis très vite.

Jusqu’à quand ?

Le gouvernement, à travers le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, a prêté main forte à la CUA, pour assainir la ville d’Antananarivo avant le début de cet événement sportif qui aura lieu dans une semaine. L’État-major des armées a également mobilisé des camions pour appuyer le ramassage des ordures. Les lieux de dépôts classés comme points noirs, et les endroits où les ordures débordent des bacs, ont été les priorités dans cette opération coup de poing. Cette opération a, certes, changé l’aspect de la capitale. Mais jusqu’à quand sera maintenu l’état actuel des bacs ? Attendra-t-on d’autres évènements internationaux pour redorer le blason de la capitale ?