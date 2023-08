AMBOHIMANGAKELY – Des voleurs fournissent de fausses factures

Une facture au nom d’un magasin fictif. C’est ce qu’a présenté un homme arrêté, dimanche, par les gendarmes d’Ambohimangakely, pour vol de moto. La moto appartient à un pasteur. Il y a six mois, elle a été volée dans la cour de l’église pendant le culte du dimanche. Après des recherches sans relâche, un renseignement est parvenu à la gendarmerie, selon lequel le scooter a été transformé en taxi-moto à Isotry. Sa couleur et le numéro d’immatriculation du moteur ont déjà été modifiés. Le pasteur a immédiatement reconnu son deux-roues grâce aux cinq marques qu’il avait gravées dessus. Interrogé, l’homme qui l’a utilisé a expliqué qu’il l’a acheté le 3 juillet à Anatihazo Isotry. Le vendeur et lui avaient établi l’acte de vente à Itaosy. Capturé, le vendeur a, à son tour, raconté qu’il a acquis la moto auprès d’un inconnu, à Ampasika, en mai. Or, la facture qu’il détient est datée d’avril 2021. Les gendarmes ont pu vérifier qu’il s’agit d’un faux document. Le principal suspect a été placé en garde à vue et sera transféré au parquet. La moto a été rendue à son vrai propriétaire.