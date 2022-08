Thomas Fontaine a-t-il fait son temps en France ?

A 31 ans, le défenseur franco-malgache Thomas Fontaine compte à son actif environ 180 matchs en Ligue 2. Alors qu’on ignore encore où il jouera à la rentrée, quelles opportunités la France peut-elle encore offrir à Thomas Fontaine ?

Thomas Fontaine, grand habitué de la Ligue 2

Au fil de sa carrière, et malgré quelques apparitions en Ligue 1, c’est avant tout sur la scène de la Ligue 2 que Fontaine s’est fait remarquer. Formé à l’OL où il a débuté sa carrière professionnelle, il y reste pourtant cantonné à l’équipe réserve avant d’être relâché en 2012. Il rejoint alors le Tours FC et la Ligue 2 où il effectue deux saisons avant de signer à l’AJ Auxerre. En 2016, à la fin de son contrat et après plusieurs mois loin des terrains suite à une blessure, il signe au Clermont Foot 63. Il y reste deux ans puis passe par Reims le temps d’une saison.

Finalement, en 2019, il est choisi par l’un des meilleurs clubs de Ligue 2, le FC Lorient. Au fil de la saison, il participe à la victoire qui remet le club sur le chemin du championnat. En 2020-2021, Thomas Fontaine dispute donc ses premiers matchs en Ligue 1. Mais lors de la saison suivante, il se retrouve souvent au bord du terrain et ne semble plus pleinement intégré à la stratégie du club. Libéré en janvier 2022, Thomas Fontaine rejoint alors l’AS Nancy. Une nouvelle aventure semble alors s’ouvrir pour le défenseur dans son sixième club Ligue 2. Toutefois, il se pourrait que celle-ci soit de courte durée puisque Fontaine ne s’est engagé que pour la fin de saison.

Quelles perspectives pour Thomas Fontaine en 2022-2023 en France ?

Alors que le mercato d’été bat encore son plein, la question de savoir où Thomas Fontaine jouera à la rentrée est encore un mystère. Le défenseur ne figure pour l’instant pas dans le tableau des transferts de Ligue 2 et les rumeurs demeurent évasives. A ce stade, un transfert vers la Ligue 1 semble improbable ; toutefois, de belles opportunités pourraient se présenter à Fontaine en Ligue 2. Il est fort possible que les meilleurs clubs de la division aient un œil sur lui et cherchent à signer avec lui pour renforcer leur profondeur de jeu.

Cette année, la bataille s'annonce serrée entre les prétendants à la promotion en Ligue 1. En effet, du côté des bookmakers, trois clubs ont une cote comprise entre 5.00 et 6.00 : Saint-Etienne, Metz et Bordeaux. On compte également des outsiders de poids comme le Paris FC ou Caen.

Quelles perspectives internationales pour Thomas Fontaine ?

La carrière française de Thomas Fontaine n’est donc pas terminée. Elle l’amènera peut-être même à nouveau en Ligue 1 s’il rejoint à la rentrée un club de choix de la Ligue 2. A l’international, cependant, les perspectives semblent se réduire pour le défenseur, malgré un départ en fanfare.

Rappelons qu’il a obtenu la nationalité malgache en 2017 dans le but de rejoindre l’équipe nationale de Madagascar. Son expérience, sa puissance et son leadership ont fait leurs preuves lors de l’historique CAN 2019 où les Barea ont atteint les quarts de finale.

Élément décisif de l’édition 2019, Fontaine ne fait pourtant plus partie de la sélection nationale actuelle. En effet, les débâcles qui ont suivi pour les Barea ont mis en lumière le besoin de renouvellement pour l’équipe et son effectif vieillissant. Le mot d’ordre semble désormais être “place aux jeunes générations”.