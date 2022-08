Sécurité maritime – Passation de commandement du patrouilleur « Tselatra »

Le bateau patrouilleur « Tselatra » est désormais dédié à la Zone Sud et a principalement Toliara comme port d’attache. Si rejoindre le Sud a toujours été quelque peu contraignant pour les bateaux patrouilleurs de la grande île pour les surveillances e t les opérations de contrôle maritimes, il est plus pratique d’assurer la surveillance de la côte sud avec la proximité de ce bateau des forces armées. Une cérémonie de passation de commandement du patrouilleur a eu lieu hier matin au port de Toliara, en présence du ministre de la Défense nationale, le général de corps d’armée Léon Richard Rakotonirina, et de la ministre de l’Environnement et du développement durable, Vina Orléa.

Le lieutenant de vaisseau Velomanampisoa Erino Andriamanjaka a passé le commandement de « Tselatra » au lieutenant de vaisseau Sylvio Ratefiniaina. Une cérémonie militaire conduite sous l’égide du contre-amiral Jacquy Honoré Ga, chef d’État-Major des forces navales. Un exercice de simulation a marqué la cérémonie, lequel a vu la participation de la marine française, avec le bateau patrouilleur Champlain et la marine malgache avec « Tselatra ». En troisième lieu, des marines ont été décorés de l’insigne de surface pour avoir accompli cent jours en mer. Et enfin, la cérémonie au port de Toliara a vu la remise de béret à des fusiliers marins du deuxième bataillon d’infanterie de marine, suivie de la mise en place officielle du détachement marine de Toliara.

Une autre cérémonie militaire

Plus tard dans la journée d’hier, s’est tenue une autre cérémonie militaire, honorée par le ministre de la Défense nationale, le général Léon Rakotonirina et la ministre de l’Environnement, Marie-Orléa Vina. Une cérémonie organisée sous l’égide du Chef d’État-major de l’armée, le général de division, Lala Monja Delphin Sahivelo. C’était la passation de commandement de la Zone de défense et de sécurité « Fiherenana » entre le général de brigade Zafindravalomanana Arivelo Dera et le général de brigade Patrick Michel Raharison. Suivies de la décoration de 113 militaires méritants la brigade de l’infanterie d’Atsimo Andrefana, de la visite des locaux du détachement marine à Toliara et de l’inauguration de nouvelles infrastructures au camp Raveloson Mahasampo.