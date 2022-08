Rocade Iarivo – Le concours fokontany vert lancé

Préservation de la rocade d’Iarivo. Les fokontany autour de la rocade d’Iarivo participent au concours « Fokon­tany vert », lancé par le ministère de l’Aménagement du territoire et des Services fonciers pour préserver les infrastructures longeant les abords de cette infrastructure routière. Chaque fokontany va entretenir l’espace qui lui a été attribué, pendant deux mois, la durée du concours. Ce projet vise à améliorer l’état de propreté des espaces de vie des citoyens dans ces quartiers urbains, tout en valorisant le tri sélectif de déchets à la source pour inciter la population à œuvrer ensemble pour le développement durable et le civisme. Il vise, également, à vulgariser les espaces verts à travers le reboisement.

Deux-cent-cinquante jeunes plants, des brouettes, des balais, des corbeilles, des gants, des gilets et des pelles ont été distribués aux onze fokontany qui participent au concours. Ils ont été initiés aux techniques de mise en terre des jeunes plants. « Nous souhaitons que cette initiative puisse améliorer le cadre de vie des citoyens, préserver les ressources naturelles et promouvoir les valeurs de solidarité et d’esprit d’équi­pe. Le ministère de l’Aména­gement du territoire et des services fonciers, le ministère des Travaux publics et l’Agence routière, invitent toutes les couches sociales à prendre un engagement fort en vue de mettre fin à l’insalubrité pour le bienêtre de tous », a déclaré le chef de projet de l’Agence routière.