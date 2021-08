Santé Publique – L’amélioration des offres de soin est une urgence

Fini les mauvais traitements et la négligence des malades et de leur famille dans les centres de santé. Le nouveau ministre de la Santé publique, le professeur Zely Arivelo Randriamanantany fera de sa priorité, l’amélioration des offres de soin dans tous les centres de santé. « Le plus urgent, à part la lutte contre les épidémies, c’est l’amélioration des offres de soin pour la population », souligne-t-il. C’était à Ambohidahy, hier, dans le cadre de la passation de service, entre lui et son prédécesseur, le professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao.

Pour cet ancien directeur général de Fournitures des soins, de ce ministère, les malades ne supportent pas le fait d’être négligés. « Dans certains établissements, les patients bénéficient de soin, mais pendant le soin, il est possible qu’il y ait des imperfections. Ce qui peut provoquer de la frustration. Lorsqu’un patient quitte un hôpital, il doit être apaisé », indique-t-il.

Le ministre de la Santé publique rappelle, pendant son face-à-face avec la presse, lors de cette passation, que le virus de Covid-19 est toujours présent. Et que la lutte contre la maladie à coronavirus n’est pas encore terminée. « Lorsque les mesures barrières ne sont pas respectées, l’épidémie va à nouveau exploser. N’oubliez pas qu’à l’étranger, l’épidémie de coronavirus frappe toujours. La lutte contre cette épidémie est une lutte de tous les jours », ajoute-t-il. Il invite tout un chacun à croire aux compétences et aux produits des scientifiques malgaches.