RN34 – Deux morts dans une embardée

Scène de désolation sur la route nationale numéro 34. Hier en début de matinée, un taxi -brousse de marque Mercedes Sprinter, reliant Antsirabe et Ambatakazo a fait des tonneaux meurtriers. Le bilan fait état de deux morts et de vingt blessés. Parmi les passagers qui y ont laissé la vie figure une fillette de onze ans résidant à Ambodifiakarana Vinany e t un homme de quarante-et-un ans, habitant Ambalavola Vanany.

L’accident s’est produit au point kilométrique 81 + 100, à la hauteur d’Antsahatanteraka Vinany. Selon les informations communiquées par la gendarmerie nationale à Ankazomiriotra, saisie de l’affaire, le drame s’est produit aux alentours de 7 heures du matin. Alors que le véhicule de transport en commun roulait à toute vitesse, la roue arrière droite a éclaté. Devenue incontrôlable, la Mercedes Sprinter a virevolté pour partir en tonneaux.

Dégâts importants

Le taxi-brousse venait de Dabolava et allait rejoindre la ville d’Eau lorsque cet accident mortel s’est produit. D’après les informations recueillies auprès des enquêteurs, une imprudence de la part du conducteur, combinée à une défaillance mécanique est à l’origine du drame. Les dégâts matériels sont très importants sur le taxi-brousse. La face avant est méconnaissable et le toit s’est disloqué pendant l’embardée meurtrière. Des vitres ont volé en éclats et les portières latérales se sont arrachées.

Les personnes venues au secours des blessés ont eu fort à faire pour désincarcérer ces derniers du piège de métal dans lequel ils se sont retrouvés coincés.

Trois gendarmes du poste avancé d’Ankazomiriotra se sont dépêchés sur les lieux de l’accident. Après l’évacuation des survivants au Centre de Santé de Base II le plus proche et au Centre Hospitalier de Référence de la Région Vakinankaratra, la gendarmerie a fait le constat.

Le conducteur du taxi-brousse, un jeune homme âgé de vingt-neuf ans, a été placé en garde-à-vue. Son permis de conduire a été retiré le temps de faire la lumière sur ce qui s’est passé.

La dépouille mortelle de la fillette a été récupérée par sa famille qui réside non loin du lieu de l’accident. Celle du quadragénaire a été en revanche laissée à la commune.