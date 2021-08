Rencontres du film-court – La 16ème édition du festival se profile

Fort d’une édition exclusive qui a fédéré une pléthore de cinéphiles à se joindre à lui l’année dernière, les Rencontres du film-court (RFC) rempile et se veut toujours plus fédérateur.

Un événement unique en son genre, qui à sa manière a su mettre sur un piédestal le septième art malgache. Le festival international les Rencontres du film-court (RFC) ne cesse de gagner en envergure au fil des éditions. Conjuguant avec brio simplicité et efficacité, tout en y mettant les moyens de la part de ses partenaires, il contribue depuis plus de quinze ans maintenant à la promotion du talent de toute une génération de cinéastes.

Chaque année, le festival RFC semble rajouter une corde de plus à son arc en forgeant un peu plus sa notoriété sur la scène internationale, mais aussi la notoriété du cinéma malgache en soi. Telle une machine bien huilée donc, dont les rouages se peaufinent d’eux-mêmes grâce au travail de son comité d’organisation, le festival rempilera du 19 au 27 novembre pour une 16ème édition qui s’annonce encore faste de sa part. « Nous, c’est le court ! » scande notamment le slogan de ces RFC qui pour vous la faire courte donc, promet une programmation riche et surprenante de sa part. Force est de constater que l’engouement autour du festival est toujours aussi grandissant. À l’approche du 25 août donc, deadline pour le dépôt des œuvres de tous ceux qui souhaitent y participer. Les attentes autour du festival sont nombreuses, tant le renouveau entamé depuis la dernière édition ne sont encore qu’à ses balbutiements.

Un festival épanoui

D’un festival national, en ode aux films-courts produits à Madagascar, les RFC ont gagné en prestige, devenant au fil des années un festival panafricain à part entière. C’est désormais adoubé d’un « Festival du court-métrage de l’Afrique » que le festival nous revient alors pour sa 16ème édition.

Convaincues du potentiel de la nouvelle génération de cinéastes africains, les RFC sont activement impliquées dans la promotion des valeurs et de la diversité de la culture cinématographique à destination de tous les publics, avec le souci de toujours proposer une offre artistique exigeante et accessible.

Près de trois cent cinquante films sont donc prévus cette année. De même, au-delà du dépôt des œuvres ce mois d’août, une vingtaine de courts-métrages originaires du continent Africain seront sélectionnés, afin de concourir pour les fameux Zébu d’Or des RFC.

« Nous tenons bon ! En ces moments difficiles que nous traversons, il faut pouvoir s’exprimer et le cinéma est un art approprié pour cela. C’est pourquoi depuis ses débuts, le festival n’a cessé d’influencer le panorama audiovisuel malgache et de s’imposer comme un rendez-vous majeur du cinéma de l’Afrique et de l’océan Indien » souligne Laza, directeur des RFC. Organisé entre autres en collaboration avec l’Institut français de Madagascar, Rozy Films et la Commune urbaine d’Antananarivo, le festival accordera toujours de la place aux découvertes, aux ateliers, formations et échanges diverse. Cependant, une grande partie du festival se focalisera désormais plus sur la production et la réalisation des œuvres des cinéastes nationaux.