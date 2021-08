Plage – Deux jeunes meurent noyés

Un vacancier de 23 ans originaire d’Antananarivo a nagé vendredi à Antsanitia Mahajanga. Son corps a été retrouvé samedi vers 5 heures du matin. Dimanche, à Amborovy, à la petite plage de Maroala, un autre adolescent s’était également noyé.

EN deux jours, deux décès dû à la noy­ade ont été recensés à Mahajanga. Les visiteurs sont souvent les victimes.

Selon des promeneurs qui ont vu la scène tragique à Antsanitia, vendredi, le jeune, a nagé dans la mer quand tout d’un coup il a levé la main. Deux amis ont tenté de le secourir mais il a coulé rapidement.

« Il est possible qu’il soit entré dans la zone du canal où il y a un fort courant d’eau », d’après un habitant du fokontany.

Pour le Médecin Chef du BMHS, Docteur Hyacinthe Randrianjafy, plusieurs causes provoquent les noyades en mer. « Probablement, le noyé venait de faire du sport et a subi une hydrocution. L’hydrocution est une forme de noyade provoquée par une immersion brutale dans l’eau froide. C’est un contact qui entraîne une diminution du diamètre des vaisseaux sanguins.

L’hydrocution est l’autre nom de la « noyade syncopale ». L’eau froide, au contact de la peau, entraîne une contraction des vaisseaux sanguins alors que la chaleur les avait précédemment dilatés. Quand cette contraction est brutale, elle peut entraîner une syncope. C’est-à-dire une perte de connaissance. La noyade intervient après cette perte de connaissance », a précisé le Médecin.

Les symptômes sont des frissons, maux de tête, démangeaison, douleurs abdominales, tremblements, oreilles qui bourdonnent, troubles visuels. Il faut sortir de l’eau au plus vite lorsque ces symptômes se déclarent.

Pour prévenir l’hydrocution, il faut éviter d’entrer progressivement dans l’eau, surtout quand l’eau est froide et lorsqu’on est exposé au soleil, il ne faut jamais se baigner seul ou dans des zones non surveillées également. Et éviter de rester trop longtemps au soleil (de rafraîchir rapidement dans l’eau), éviter de se baigner après avoir bu un peu trop d’alcool ou après un repas trop copieux.