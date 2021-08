Madagascar – Malawi : La recherche pharmaceutique au centre des échanges

Première rencontre officielle entre Andry Rajoelina et son homologue malawite, hier. La gestion de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 a été un des sujets discutés.

Incontournable. La lutte contre la pandémie du coronavirus a pris la part belle de la rencontre officielle entre Andry Rajoelina, président de la République, et son homologue Lazarus Chakwera, président du Malawi, hier.

Comme le rapporte le communiqué de presse de la présidence de la République, le président malawite a déclaré que « le traitement efficace de la Covid-19 en Afrique, réside dans les remèdes traditionnels et naturels ». Un point que le président Rajoelina a toujours martelé au plus fort de la lutte contre le coronavirus. Son homologue malawite aurait affirmé son intérêt pour les résultats des recherches malgaches ayant amené à l’élaboration du Covid Organics (CVO).

« Le Malawi a, par ailleurs, exprimé sa disponibilité à collaborer avec les chercheurs et scientifiques malgaches », ajoute la missive de la présidence de la République. Une coopération pour concrétiser un vaccin anti-Covid made in Africa. À s’en tenir aux termes rapportés par le communiqué de presse de la rencontre entre les deux Présidents, « ils ont également, évoqué les questions relatives aux vaccins et se sont accordés sur le fait que l’Afrique devrait, aussi, produire son propre vaccin ».

Sommet de la SADC

Outre le partage d’expérience sur la lutte contre le coronavirus, d’autres possibilités de champs de coopération ont été soulevés durant cette première rencontre officielle entre le locataire d’Iavoloha et celui du Kamuzu Palace. Le secteur du tourisme a, notamment, été souligné durant cette entrevue.

Le déplacement présidentiel au Malawi est, par ailleurs, pour prendre part au sommet des Chefs d’État et du gouvernement de la Communauté de développement des État d’Afrique Australe (SADC). Une organisation régionale dont le Malawi assure, à partir de maintenant, la présidence tournante. Andry Rajoelina s’y est rendu immédiatement après avoir présidé la cérémonie de présentation du gouvernement et le conseil des ministres qui s’en est suivi, dimanche.

Ayant débarqué à Lilongwe, capitale du Malawi dans la soirée de dimanche, le Chef de l’État n’a pratiquement pas levé le pied, enchaînant rencontre officielle et début du sommet de la SADC, hier. Un sommet qui sera clos, ce jour. Au menu, il y a la mise en œuvre du plan stratégique indicatif de développement régional pour la période 2020 – 2030.

L’évolution de la réalisation de la feuille de route de la SADC dans le domaine de l’industrie est, aussi, à l’ordre du jour des discussions dans la capitale malawite. Comme le souligne une communication faite par la présidence de la République, sur sa page Facebook, ce sera, également, une occasion pour le comité chargé des finances et celui chargé des ressources humaines et de l’administration de l’organisation, de présenter son rapport d’activités.