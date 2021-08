Grand Pavois – Accès aux plages et parking payant

Les tours du grand baobab vers le phare, déguster des brochettes, boire du jus de coco et faire plaisir au palais par des plats de fruits de mer succulents en ville.

Se lézarder pendant des heures voire toute une journée sur les plages et baigner dans la mer, est aussi une des habitudes des visiteurs et estivants durant la période des vacances. Les lieux très prisés des touristes pour ces rendez-vous balnéaires sont au Grand Pavois et à la petite plage.

Particulièrement au Grand pavois, les lieux sont devenus des endroits privés où tout est payant. À commencer par le parking gardé ou rien n’est plus gratuit, deux mille ariary par véhicule par journée. En dehors de cet endroit, les voitures ont du mal à trouver une place. Il faut aussi payer deux mille ariary, mille ariary en temps normal, pour pouvoir se garer.

Les parasols sont loués entre trois mille à cinq mille ariary la journée. Une table ou natte est mise à la disposition selon le prix. L’accès sur la plage du Grand pavois est devenu payant car quelques établissements ont transformé une partie de la plage en restaurant.

Un vendeur de bouées profite de la haute saison touristique pour vendre une trentaine de bouées par jour au Grand pavois. Le prix varie de cinq mille cinq cents ariary pour les petits modèles, six mille cinq cents ariary pour les moyens et entre douze mille à quinze mille ariary les plus grands.

Les prix des plats sont exorbitants ; un plat de fruits de mer, crevettes ou poissons au coco coûte vingt-sept mille ariary, hormis l’accompagnement qui est à cinq mille ariary, (légumes, riz ou frites et nouilles).

Les poissons frits sont très chers, vingt mille ariary l’unité. « Tout est cher depuis la crise sanitaire. Les activités touristiques à Mahajanga ont été suspendues pendant des mois. Les premiers visiteurs étaient venus au début du mois de juillet », a expliqué un marchand de poissons.

Les marchands de brochettes ont profité pour augmenter le prix au bord de la mer à Mahajanga be. Le prix d’une brochette a atteint six cents ariary la pièce la semaine dernière, pic de fréquentation touristique. L’organisation du rallye à Mahajanga a drainé une foule monstre.