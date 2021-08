Football – Paris Saint-Germain : Mathyas aux côtés des nouveaux Galactiques

Le jeune gardien des Barea vient de signer un contrat professionnel avec le PSG. Il intègre définitivement l’équipe première aux côtés des stars parisiennes.

C’est une étape importante dans la carrière de tout footballeur que Mathyas Randriamamy vient de franchir. Le Paris Saint-Germain (France) a fièrement annoncé la signature du jeune portier des Barea, hier sur Twitter : « Le gardien de but de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Il est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 ».

Le Paris Saint-Germain a récemment enregistré l’arrivée de Lionel Messi, sextuple Ballon d’Or, ainsi que plusieurs autres recrues. Le journal L’Équipe avait alors subtilement glissé l’expression « les nouveaux Galactiques» sur sa Une. Et ce, en référence au Real Madrid des années 2000. Aujourd’hui, Mathyas intègre définitivement cette équipe aux nombreuses stars dans ses rangs.

Ses coéquipiers se nomment Messi, Neymar Jr, Mbappé, Ramos, Donnarumma, Di Maria etc… Il reprend le flambeau de son sélectionneur actuel chez les Barea, Éric Rabesandratana. Avant lui, seul Rabe, capitaine parisien dans le temps, avait atteint ce niveau avec le PSG.

Majeur

Mathyas avait été appelé pour la première fois en équipe A en octobre 2019, à l’occasion d’une affiche en Ligue des Champions. Soit quelques jours avant sa première sélection avec l’équipe nationale malgache. « La saison passée, il a participé aux entraînements du groupe professionnel et il a été convoqué à plusieurs reprises avec l’équipe première en tant que troisième gardien », rappelle le site web du club. Cependant, il n’avait pas encore paraphé un bail en bonne et due forme. C’est désormais chose faite, quatre mois après qu’il soit devenu majeur. Un bail de trois ans plus précisément. Le PSG croit en son potentiel. D’où cet investissement pour le futur.

Avant d’en arriver là, l’international malgache a gravi les échelons un à un : « Le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) a intégré le Centre de formation du Club en 2016, après avoir débuté au Paris FC. Il a évolué progressivement avec les équipes U17 puis U19 du PSG, avec lesquelles il cumule 12 matches », remémore le site web du club.