Correction baccalauréat – Des mauvaises notes sur des matières littéraires

Le coup d’envoi vient d’être lancé hier au niveau de l’université d’Antananarivo, où la correction se déroule. Pour certaines matières comme l’Histoire et la Géographie, la note générale a été moyenne pour les premières copies corrigées ce jour. « Des candidats ont eu des notes de 6/20 durant la correction. Sur les cinquante copies que j’avais sous la main, sept ont eu cette mauvaise note. La note maximale que j’ai attribué est de 15/20 pour hier », explique un correcteur voulant garder l’anonymat.

Les mauvaises notes étaient attribuées aux candidats puisqu’ils n’avaient pas répondu correctement à la question. « Pour la série D, j’ai corrigé près de 50 copies et parmi ceux qui ont eu la note de 6/20, des candidats se sont seulement contentés de retranscrire dans leurs copies le texte à commenter dans la partie commentaire de texte concernant l’Agriculture Américaine. J’étais obligé de réduire leurs notes », enchaîne le correcteur. Pour hier matin, la correction des copies a débuté avec le travail de la commission d’entente sur les notes à donner aux candidats sur une telle ou telle question. Pour les Mathématiques par exemple, il aurait fallu une demi-journée pour les correcteurs de se mettre d’accord sur certains points. Pour certains correcteurs interrogés, le sujet pour la série C en ce qui concerne la première partie sur la PGCD était au centre du débat.

Résultats en septembre

Malgré quelques difficultés sur certaines épreuves, la plupart des candidats interrogés espèrent réussir le baccalauréat. « L’Histoire et Géographie était plus abordable par rapport à d’autres matières. En général, l’examen a été plus facile cette année », indique une candidate en série A2. Les sciences de la vie et de la terre ont été moyennement faciles et même chose pour le Français. Pour les candidats en série scientifique, les matières de base comme les Mathématiques, la Physique chimie n’étaient pas de tout repos. « L’épreuve de Mathématiques correspondait à la révision qu’on a effectué dernièrement mais on a eu un peu de difficultés à traiter certaines parties des Sciences physiques », indique un candidat en série C, lors des épreuves la semaine dernière.

Pour l’heure, le suspense est maintenu puisqu’il reste de nombreuses copies à corriger dans toutes les matières et surtout pour les nouvelles séries. L’affichage des résultats est prévu au mois de septembre. Et ce principalement pour la province d’Antananarivo qui enregistre plus de candidats par rapport à d’autres provinces.