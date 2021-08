Chaos à Kaboul

Non ce n’est pas le titre d’un nouveau film de James Bond 007. C’est bel et bien la triste réalité dans la capitale afghane abandonnée par les forces de la coalition internationale aux Talibans.

Les images sont irréalistes et insoutenables. L’aéroport de Kaboul est envahi par la foule voulant fuir la terreur des Talibans et s’accrochent aux avions qui tentent de décoller. Vingt ans après avoir été chassés par les forces occidentales pour avoir hébergé Oussama Ben Laden, le gourou d’Al Qaida , les Talibans sont revenus à la charge pour reprendre les principales villes du pays dont la capitale Kaboul tombée entre leurs mains. Ils ont pris leur palais présidentiel et se sont installés dans le bureau du président Ashraf Ghani en fuite à l’étranger.

Ainsi, au bout de vingt ans de protection occidentale, la population afghane est livrée aux brutalités des Talibans qui étaient à la tête du pays après l’occupation soviétique de 1978 à 1992. Les Talibans avaient repris la direction du pays, ont imposé la loi du Charria comme mode de gouvernance. Les États-Unis et leurs alliés ont décidé d’attaquer l’Afghanistan après l’attentat contre le World Trade Center à New York le 11 septembre 2001, revendiqué par Al Qaida de Ben Laden, réfugié à Kaboul et qui a été tué le 2 mai 2011 par les forces spéciales américaines.

La présence des forces occidentales était synonyme de paix et de liberté pour le peuple afghan. Dès le retour des Talibans, les femmes se sont terrées n’ayant pas le droit de sortir. L’enfer est ainsi de retour et on comprend bien la détresse des Afghans cherchant des moyens pour échapper à ce désastre humanitaire. Mais il fallait s’y attendre. Les forces occidentales n’ayant plus aucun intérêt de rester ont décidé de lever le camp. En outre, le coût de la présence des forces occidentales en Afghanistan depuis vingt ans permettrait de créer des milliers d’emploi pour les jeunes. L’opinion américaine en particulier, occidentale en général commençait à se poser des questions. Et avec la crise sanitaire et ses conséquences économiques, il fallait bien mettre un terme à une entreprise dispendieuse. Hélas, la géopolitique a ses raisons que les Afghans ignorent. Il n’y a pas de place pour le sentiment ni pour la compassion. Même les pays voisins comme le Pakistan, ennemi juré ou l’Iran restent impassibles.