Anjozorobe – Une femme violée et tuée par balles

Mère d’un bébé de vingt-quatre mois, une femme a été violée par des criminels devant son mari, puis tuée par balles, dimanche à Belavabary Anjozorobe.

L’insécurité ne cesse d’empirer dans le district d’Anjozorobe. Dimanche encore, vers 16h30, à Belavabary Anosikely, de la commune d’Ambato­manoina, une femme, mère d’un bébé de vingt-quatre mois a été victime d’un crime abominable. La femme a été abusée sexuellement par quatre bandits équipés de fusils. L’acte sordide a été perpétré sous les regards impuissants de son mari. Celui-ci a été tenu en respect avec les armes.

Selon les informations recueillies auprès de la compagnie d’Imerina centrale, les malfaiteurs ont tiré sur la femme après avoir assouvi leurs concupiscences. Pour tenter de la sauver, elle a été amenée à l’hôpital. Malheureusement, elle a rendu son dernier souffle en cours de route. « Les assaillants n’ont touché à rien chez le couple. Ils ont ramassé et confisqué tous les portables des gens au village pour qu’ils ne puissent pas appeler les forces de l’ordre. Ils ont volé leurs zébus. Ils sont répartis avec vingt bœufs », explique la gendarmerie nationale qui a affirmé que la bande opérait à visage découvert.

Identifié

« Une si triste nouvelle. Nous précisons que l’un des criminels est identifié. Il est connu sous le sobriquet d’Arisy. Nous demandons que les dirigeants suivent de près l’affaire. C’est atterrant ce qui s’est passé, surtout que la victime a laissé un pauvre orphelin d’à peine 2 ans. Nous, ses enfants, souhaitons que les responsables étatiques prennent en main la situation », réagit Faneva Andriah dans son post. Les villageois n’ont pas osé poursuivre les malfaiteurs. Ils devaient attendre les éléments d’intervention pour les pister.

Des survivants de la bande du défunt Del Kely courent toujours et continuent de semer la terreur dans les communes rurales d’Anjozorobe, d’après un communiqué de la gendarmerie, la semaine passée. Ils kidnappent et tuent des personnes. Ils demeurent insaisissables, après l’enlèvement doublé de meurtre à Ambohimanarivo en juillet. La présence des gendarmes dans la contrée et l’opération diligentée par l’Armée semblent ne pas suffire pour éradiquer entièrement l’insécurité dans le district.