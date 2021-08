Ambodiafontsy – Huit blessés dans une collision

Un grave accident corporel s’est produit sur la route nationale (RN1), à Ambodiafontsy, dimanche en fin d’après-midi. Une voiture légère, une Renault Megane, s’est télescopée avec un bus. Huit blessés ont été dénombrés. La Renault se dirigeait vers la ville, tandis que l’autre véhicule arrivait du sens inverse.

« Un important bouchon s’est formé sur la digue de Fenoarivo vers Ampitatafika car plusieurs voitures et deux-roues rentraient d’une course de moto organisée à Imerintsiatosika. La Megane conduite par une femme a doublé sa file en fonçant. Or, le bus allait la croiser », explique la gendarmerie venue constater la collision. « Nous dans le bus avons tous remarqué l’allure dangereuse de cette voiture légère. Notre chauffeur a essayé de rétrograder parce qu’il n’y a aucune issue possible pour la contourner. Un taxi se trouvant dans l’embouteillage a rapidement fait marche arrière pour tenter de lui donner un peu de place. Malgré tout, le face-à-face a été inévitable », raconte une passagère.

Les deux véhicules ont chacun subi d’énormes dégâts. La conductrice de la Renault et sa famille, ainsi que quatre voyageurs du bus ont été blessés.