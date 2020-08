Taxi-be driver

Prendre le taxi-be est devenu un fait de culture dont la privation peut être source d’un frustrant désarroi. Quand on constate que les arrêts de bus ne sont plus les scènes des spectacles offerts, quotidiennement, par les cohues suscitées par la simple apparition d’un taxi-be créateur de mêlées incontrôlables, on découvre un des nombreux dégâts du passage de la Covid-19 qui a bouleversé des habitudes qu’on croyait inébranlables.

L’effacement des taxis-be de la circula­tion et les longues marches forcées qui ont suivi ont, semble-t-il, à en croire les plaintes émises sur les réseaux sociaux, été les facteurs qui ont permis aux taxi-be de gagner le cœur de la population dont une grande partie s’est ralliée à leur cause. Quand on fouille les archives remplies de lamentations, poussées au moment où ils régnaient sur la circulation urbaine, on a surtout l’impression d’assister à une manifestation d’un syndrome de Stockholm collectif ou à celle du masochis­me de ceux qui ont souffert mais qui, au fond, aiment cette souffrance.

Quand ces mastodontes anachroniques, dont les pièces usées et les sièges délabrés datent de Mathusalem, imposaient (et imposeront) leur loi à la circulation, une grosse part du stress quotidien est insé­parable des sévices de ces rois de la route.

Qui n’a pas encore failli précipiter son rendez-vous avec la faucheuse parce que le chauffeur se prenait pour l’un des personnages de la saga Fast and Furious. Quand il voit son collègue le dépasser comme Messala voyait Judah Ben-Hur lors de la course de char, magnifiquement mise en scène par William Wyler dans le film Ben-Hur (1959), adaptation du roman de Lew Wallace.

À l’intérieur, les symptômes du dysfonctionnement de tout le système, pas tellement évidents ailleurs, sont visibles comme au microscope. L’indiscip­line est mille fois réfléchie par la vitre qui est entre les détritus, qui sortent du véhicule, et l’environnement urbain qu’ils salissent. Des rangées faites pour trois personnes accueillent cinq passagers qui n’ont d’autre choix que de se résigner à cette promiscuité qui, souvent, dégage les relents corporels des lacunes en matière d’hygiène.

Et l’extérieur subit les conséquences du déluge apporté par les infractions impunies, commises parce que, pour un chauffeur, pouvoir conduire un taxi-be, c’est avoir le permis de faire ce qui lui plait. Les arrêts improvisés, les conduites en sens interdit, … produisent alors des bouchons interminables. Et tout le monde (passagers de taxi-be et autres usagers de la route) se fait voler un précieux temps. Perte qui rend plus tranchante cette phrase de Sénèque: « Repasse tous les jours de ta vie; tu en verras fort peu qui soient restés à ta disposition » (in De la brièveté de la vie).

Mais malgré tout, les semaines d’absence des taxis-be dans les rues ont été celles de leur forte présence dans les esprits qui sont plus que conscients que ces transports en commun sont un mal nécessaire. Mais le mal est-il incurable? Il est peut-être encore temps de sauver ces espaces publics qui sont devenus des faits sociaux.