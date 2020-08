Musique – Manoa Ralisy séduit avec «Ataoko mozika»

Une chanteuse qui s’est déjà fait une place dans le milieu du jazz et de la musique en générale, Manoa Ralisy se redécouvre avec plus d’envergure au-devant de la scène cette année.

Avec l’illustre Olombelo Ricky qui l a p rend désormais sous son aile, c’est une chanteuse plus confiante et qui s’affirme avec plus de créativité que l’on se plait de redécouvrir aujourd’hui. Il s’agit de la charmante Manoa Ralisy ou Manoa Ralisiarimanitra. Si son nom peut encore sembler être assez méconnu pour la majorité, elle n’en reste pas moins une artiste de renom dans le milieu. L’une des belles découvertes de ces dernières années, elle conquiert par sa voix à la fois douce et suave aux côtés de ses pairs.

C’est notamment en tant que l’une des membres du quatuor The Women, qui charme aussi bien par leurs talents que leur beauté, que Manoa Ralisy se démarque. Raison sans doute pour laquelle Olombelo Ricky a décidé de lui faire preuve d’une bienveillance artistique, puisque c’est désormais à ses côtés que la chanteuse valorise pleinement son talent. L’initiateur de l’intemporel « Manal’azy » lui attribue ainsi une chanson inédite de sa part.

Sobrement intitulé « Ataoko mozika », il s’agit là d’une chanson en ode à la musique dans toute sa splendeur. Une composition qui permet ainsi à Manoa Ralisy de voler pleinement de ses propres ailes, enchantant pleinement le cœur des mélomanes de tous horizons par son charme et la grâce de sa voix.

D’entrée, on reconnait ce style particulier et propre à Olombelo Ricky à travers « Ataoko mozika ». Le rythme, la sonorité et la musicalité en général, nous rappelle les plus beaux tubes du chanteur de « Ikalangita ».

Cependant, Manoa Ralisy réussit à s’en approprier pleinement, faisant sienne la chanson et se présentant comme l’une des dignes disciples d’Olombelo Ricky. De même, elle s’est aussi entourée de talentueux musiciens pour son envol, à l’instar de Jaleky et de Mbola Talenta.

Habituée aux fameuses soirées « Smooth Night » durant lesquelles elle transcendait en s’illustrant à travers sa maîtrise du jazz et du soul, Manoa Ralisy séduit désormais un peu plus en apportant une touche plus acoustique et traditionnelle à sa musique. Avec « Ataoko mozika » comme fer de lance de sa carrière en solo donc, elle entame tambour battant son épopée dans la scène musicale et c’en étant plus que bien entourée.