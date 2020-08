Infection à la covid-19 – Les cas critiques envahissent les hôpitaux

L’état des nombreux patients atteints par la Covid-19 admis à l’hôpital serait critique. Les professionnels de santé mettent en garde.

Des professionnels de santé dans les hôpitaux de prise en charge des personnes qui développent la forme grave du coronavirus sont dépassés par la situation. Leurs patients seraient moins nombreux qu’il y a quelques semaines, vu que le nombre des cas graves est en baisse dans les hôpitaux, mais leur travail n’aurait pas diminué. La vie est menacée pour plusieurs patients. « La plupart de nos patients sont en état critique. La prise en charge s’alourdit et le traitement s’élargit », indique le Dr Rado Razafimahatratra, directeur d’établissement au centre hospitalier universitaire (CHU) à Anosiala. Dans cet hôpital, une partie des patients sont en réanimation, l’autre partie est en post réanimation. « Dix-neuf de nos patients sont en cours de réanimation et dix-sept sont sortis de la réanimation », rajoute notre source. Les patients n’arriveraient à l’hôpital, que lorsqu’ils sont en détresse respiratoire aigüe. « Certains font de l’automédication. Ils ont un accès facile aux médicaments. Ils entendent parler des traitements de coronavirus et ne consultent pas un médecin avant la prise. Ils ne prennent pas la dose comme il le faut. Leur état de santé peut s’aggraver. C’est ce qui explique, en partie, le fait que des patients n’arrivent à l’hôpital qu’en état critique. D’autres ne savent pas qu’ils ont le virus, ne suivent aucun traitement, et leur état se dégrade de jour en jour », expliquent des médecins.

Forme sévère

Les poumons de la majeure partie de ces malades en état critique sont endommagés par la Covid-19. « Ils arrivent à l’hôpital avec la forme sévère de l’insuffisance respiratoire. Les poumons sont endommagés jusqu’à 60 à 80%, pour quelques-uns. La prise en charge est compliquée dans cette condition là », explique le professeur Enintsoa Nasolotsiry Raveloson, directeur du CHU Andohatapenaka. Les soins sont encore plus complexes, en présence de comorbidités: le coronavirus associé avec l’insuffisance rénale en stade terminal, l’accident vasculaire-cérébral, un grave problème cardiaque ou encore le cancer. Parmi ces patients, ceux qui ne meurent pas s’en sortiront avec des séquelles, selon l’affirmation de quelques médecins.

Les professionnels de santé exhortent à tout un chacun d’être vigilant. « Si on est prise en charge dès les premiers symptômes de la maladie, la personne infectée par la Covid-19 ne doit pas forcément arriver au stade de complication. Consulter un médecin dès les premiers symptômes », recommandent-ils.